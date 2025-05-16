Рейтинг@Mail.ru
В Москве из бани похитили чугунные болванки на 1,1 миллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:36 16.05.2025 (обновлено: 02:45 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/moskva-2017246981.html
В Москве из бани похитили чугунные болванки на 1,1 миллиона рублей
В Москве из бани похитили чугунные болванки на 1,1 миллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2025
В Москве из бани похитили чугунные болванки на 1,1 миллиона рублей
Неизвестные похитили из бани в центре Москвы 35 чугунных болванок более чем на 1,1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:36:00+03:00
2025-05-16T02:45:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_0:130:3107:1878_1920x0_80_0_0_e219ee8c4c7b9255bd70ca0b46e4599e.jpg
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Неизвестные похитили из бани в центре Москвы 35 чугунных болванок более чем на 1,1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, между майскими праздниками в полицию обратился администратор бани в центре Москвы, который рассказал, что неизвестные похитили 35 чугунных болванок. "Предварительный ущерб превысил 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250311/delo-2004346900.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191157_376:0:3107:2048_1920x0_80_0_0_563f203232da89e542756a3d915c85c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве из бани похитили чугунные болванки на 1,1 миллиона рублей

Из бани в центре Москвы похитили 35 чугунных болванок на 1,1 миллиона рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Неизвестные похитили из бани в центре Москвы 35 чугунных болванок более чем на 1,1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, между майскими праздниками в полицию обратился администратор бани в центре Москвы, который рассказал, что неизвестные похитили 35 чугунных болванок.
"Предварительный ущерб превысил 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
В Москве у первого секретаря представительства ЕС украли сумку
11 марта, 15:35
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала