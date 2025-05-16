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В Москве из бани похитили чугунные болванки на 1,1 миллиона рублей
В Москве из бани похитили чугунные болванки на 1,1 миллиона рублей - РИА Новости, 16.05.2025
В Москве из бани похитили чугунные болванки на 1,1 миллиона рублей
Неизвестные похитили из бани в центре Москвы 35 чугунных болванок более чем на 1,1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:36:00+03:00
2025-05-16T02:36:00+03:00
2025-05-16T02:45:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Неизвестные похитили из бани в центре Москвы 35 чугунных болванок более чем на 1,1 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Как рассказал собеседник агентства, между майскими праздниками в полицию обратился администратор бани в центре Москвы, который рассказал, что неизвестные похитили 35 чугунных болванок. "Предварительный ущерб превысил 1,1 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража)", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве из бани похитили чугунные болванки на 1,1 миллиона рублей
Из бани в центре Москвы похитили 35 чугунных болванок на 1,1 миллиона рублей