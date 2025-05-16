https://ria.ru/20250516/moskva-2016897516.html

По шаблону: как москвичи теряют время из-за транспортных привычек прошлого

По шаблону: как москвичи теряют время из-за транспортных привычек прошлого - РИА Новости, 16.05.2025

По шаблону: как москвичи теряют время из-за транспортных привычек прошлого

За последние годы возможности передвижения людей по Москве и другим крупным городам России очень сильно изменились. Помимо общественного транспорта, такси и... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:00:00+03:00

2025-05-16T09:00:00+03:00

2025-05-16T09:00:00+03:00

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За последние годы возможности передвижения людей по Москве и другим крупным городам России очень сильно изменились. Помимо общественного транспорта, такси и личных автомобилей, горожане сегодня могут пользоваться также каршерингом и так называемыми средствами индивидуальной мобильности – велосипедами, самокатами, моноколесами и так далее. Эксперты рассказали РИА Новости, какие виды транспорта сегодня являются самыми популярными в крупных городах, как пассажиры выстраивают свои транспортные маршруты и поможет ли цифровизация правильно комбинировать разные средства передвижения для экономии времени и денег.Многообразие возможностейТранспортные опции крупных городов России в последние годы сильно расширились: кроме развития общественного транспорта и открытия новых станций метро, появились средства индивидуальной мобильности (СИМ) и каршеринг.Если смотреть на примере Москвы, то на сегодняшний день в городе самым популярным видом общественного транспорта, которым ежедневно пользуются более 8 миллионов пассажиров, остается метро, отмечает урбанист Евгения Муринец. Столица России занимает вторую строчку – после Токио – в мировом рейтинге по числу перевезенных в метро в 2024 году пассажиров (2,5 миллиарда человек).Вторым по популярности в Москве является городской наземный транспорт: электробусы и трамваи, добавляет Муринец. Быстро развивающиеся новые районы города, в том числе территории бывших промышленных зон и территории Новой Москвы, предусматривают в первую очередь появление именно наземного транспорта, объясняет урбанист."Выделенные линии для общественного транспорта делают его более быстрым и в каком-то смысле привилегированным. Кроме того, упростилась оплата: плати как хочешь – картой, телефоном, часами, улыбкой. Плюс входить и выходить можно в любые двери. Всё это ускоряет и упрощает пользование общественным транспортом. Остановки "поумнели" – они показывают график движения в режиме онлайн, позволяют заряжать гаджеты, на многих установлена кнопка безопасности", – расширяет список преимуществ городского транспорта соучредитель, председатель экспертного совета агентства стратегического развития "Центр" Сергей Георгиевский.Также пассажиры отмечают улучшение условий в салонах в московском общественном транспорте: наличие Wi-Fi, USB-розеток, экранов, плавный ход, чистота и современные материалы воспринимаются как стандарт. Всё это повышает его привлекательность и снижает мотивацию к использованию личного автомобиля, констатирует основатель компании InnovaTransport, эксперт в сфере транспортного консалтинга Алексей Смирнов.Исключительно личным автомобилем и такси на сегодняшний день в Москве пользуются только 18% горожан, приводит статистику председатель правления Московского центра урбанистики "Город" Алексей Расходчиков. Это, по его словам, "ортодоксальные автомобилисты", в принципе не готовые спускаться в метро и пользоваться наземным общественным транспортом."Спрос на такси в Москве за год вырос на 3-5%, и это несмотря на то, что цены повысились. Для многих пользоваться такси всё равно дешевле, чем содержать личный автомобиль. Помимо этого, повлияла и ситуация с местами для стоянки: зоны платной парковки расширяются и распространяются на спальные районы", – говорит Георгиевский.Растет и популярность каршеринга. За последний год число поездок на каршеринговых автомобилях у москвичей, по данным Георгиевского, увеличилось на 15%. Эксперт объясняет эту тенденцию возросшими затратами на содержание личного автомобиля.Все большую популярность приобретают и так называемые средства индивидуальной мобильности. Парк самокатов и велосипедов в Москве увеличился за январь – март 2025 года в годовом выражении на 15%. Число ежедневных поездок на прокатных самокатах и велосипедах выросло за этот период на 40%, приводит данные глава агентства "Центр"."Причин растущей популярности у такого вида транспорта несколько. Первая – высокая гибкость: самокат позволяет построить маршрут без привязки к расписанию или остановкам, обеспечивая прямое и быстрое передвижение. Вторая – скорость: в некоторых случаях с помощью СИМ можно добраться до места назначения быстрее, чем на любом другом виде транспорта", – объясняет Смирнов.Средства индивидуальной мобильности заняли в Москве важную нишу транспорта "последней мили", добавляет заместитель руководителя отдела аналитики компании "Step. Транспортные решения" Василий Стабров. Они позволяют сократить время в пути на небольших расстояниях: например, от дома до ближайшей станции метро, от трамвайной остановки до офиса или между точками в плотной застройке улиц центральной части города.В других крупных городах России развитие транспортной системы, по словам экспертов, идет по схожему сценарию.Комфорт против рутиныПри нынешнем разнообразии городского транспорта можно удобно комбинировать различные его виды для того, чтобы построить оптимальный маршрут передвижения из точки А в точку Б, исходя из времени суток, дорожной ситуации, стоимости, погодных условий, самочувствия, наличия багажа или даже настроения.Развитие инфраструктуры для индивидуальных средств передвижения, таких как кикшеринг и велошеринг, позволяет начинать путь практически от подъезда. Это создает предпосылки для мультимодальных сценариев – когда в одном маршруте используется сразу несколько видов транспорта, отмечает Смирнов."Пользователь берёт, например, самокат, доезжает до остановки, пересаживается на автобус, затем на метро, а оставшийся путь снова преодолевает на СИМ. Такая гибкость делает передвижение по городу более быстрым и удобным, визуально "сжимая" пространство мегаполиса", – рассказывает эксперт.Вместе с тем, наличие смартфонов и навигационных приложений отнюдь не гарантирует того, что люди в большом городе начинают разумно строить маршруты, утверждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Многие не пользуются мультимодальными маршрутами просто в силу нежелания искать информацию о более удобных способах для поездок и сравнивать разные варианты в разных сервисах. К тому же, есть устоявшаяся привычка ездить по одному маршруту."Обычно люди предпочитают делать как можно меньше пересадок. Когда человек ждет транспорт, он считает, что время течет в 1,5 раза быстрее. Маршрут с пересадками кажется ему более долгим – и менее удобным", – констатирует руководитель отдела аналитики CM International Антон Айсин.Транспортные привычки людей всегда очень сильны, соглашается с ним Стабров. Жители мегаполисов, по его словам, регулярно это демонстрируют: при изменениях маршрутной сети автобусов, при перекрытии линий метро и организации маршрутов компенсационных маршрутов им чисто психологически очень сложно перейти на другие маршруты и виды транспорта, это доставляет им большой дискомфорт.А ведь выбор нового варианта как добраться зачастую позволяет сэкономить не только время, но и деньги, говорит Георгиевский."Пример экономии можно привести такой: если в Москве вы поедете на обычной электричке, то можете потратить на одну поездку 360 рублей. А если выбрать МЦД – 50 рублей. Можно приехать в Перово, пересесть на МЦД и доехать до ВДНХ – очень красивая, живописная, занимательная дорога. Экономия в 2 раза по сравнению с вариантом, если ехать на обычной электричке до Казанского вокзала и там делать пересадку", – рассказывает эксперт.При этом стоит разделять поведение в сфере транспортной мобильности жителей и туристов, обращает внимание сооснователь Школы урбанистики и бюро исследований "Города" Петр Иванов. Там, где у первых есть предрасположенность к определенным маршрутам в силу опыта и большого числа факторов, вторые – гораздо более утилитарны и функциональны в своих запросах: им важна цена поездки и скорость.Запрос на единый сервисВ транспортной системе российских мегаполисов сейчас назрела реализация подхода "мобильность как услуга", когда в городе появится цифровой сервис, который объединит все виды транспорта, а также создаст возможность единой системы оплаты, специальных тарифов и бонусов, говорит Расходчиков. Ведь сейчас информации много, но она разрозненная: отдельно – расписание транспорта, отдельно – карта города, отдельно – оплата.При этом существующие в некоторых мегаполисах мира транспортные сервисы уже позволяют строить бесшовные маршруты передвижения по городу. Идеальным примером является опыт Японии, отмечает Шапарин. В этой стране приложения позволяют выстраивать маршрут от двери до двери с совпадением времени в пути минута в минуту.А в Хельсинки, по словам Смирнова, пользователь уже может не только спланировать маршрут, включающий разные виды транспорта, и оплатить его заранее – независимо от количества пересадок.Крупным, прежде всего Москве и Санкт-Петербургу, и средним городам России сегодня может быть полезен цифровой сервис, позволяющий определять оптимальный вариант передвижения по городу в одном окне: с расчетом времени, стоимости, количества пересадок, полагает Иванов. Например, если пассажир видит, что один из вариантов обойдётся дешевле, он может, по словам эксперта, согласиться потратить больше времени ради более комфортной поездки."А если сервис будет предлагать не только короткие маршруты, но и учитывать погодные условия, пробки или желание человека больше пройтись пешком, процесс планирования поездки станет проще и приятнее", – добавляет Иванов.Такой подход не только поможет сэкономить время и деньги на поездку, но и снимет с пассажира эмоциональную нагрузку при планировании поездок – ведь человек сможет принимать решения быстрее, увереннее и без стресса, заключают эксперты.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, наука, технологии, россия, транспорт