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МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана школьников - РИА Новости, 16.05.2025
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17:10 16.05.2025 (обновлено: 17:27 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017440184.html
МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана школьников
МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана школьников - РИА Новости, 16.05.2025
МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана школьников
Мошенники применяют новую схему обмана школьников, выдавая себя за педагогов, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:10:00+03:00
2025-05-16T17:27:00+03:00
технологии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
пособие по безработице
мошенники
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мошенники применяют новую схему обмана школьников, выдавая себя за педагогов, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. &quot;Мошенники выдают себя за работников образовательной организации, требуют подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала. Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала &quot;Госуслуги&quot;, после чего мошенническая атака продолжается&quot;, — рассказали в ведомстве.В пример полицейские привели видеозапись, на которой некто, представляющийся завучем, звонит подростку и несколько раз требует назвать код. В конце мальчик говорит, что ему что ни день звонят новые завучи.В МВД напомнили, что никому никогда нельзя сообщать коды по телефону.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пособие по безработице, мошенники, происшествия
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Пособие по безработице, мошенники, Происшествия
МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана школьников

МВД: мошенники звонят школьникам и просят назвать код для электронного журнала

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мошенники применяют новую схему обмана школьников, выдавая себя за педагогов, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
«

"Мошенники выдают себя за работников образовательной организации, требуют подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала. Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала "Госуслуги", после чего мошенническая атака продолжается", — рассказали в ведомстве.

В пример полицейские привели видеозапись, на которой некто, представляющийся завучем, звонит подростку и несколько раз требует назвать код. В конце мальчик говорит, что ему что ни день звонят новые завучи.
В МВД напомнили, что никому никогда нельзя сообщать коды по телефону.
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