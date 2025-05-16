https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017440184.html

МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана школьников

МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана школьников - РИА Новости, 16.05.2025

МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана школьников

Мошенники применяют новую схему обмана школьников, выдавая себя за педагогов, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T17:10:00+03:00

2025-05-16T17:10:00+03:00

2025-05-16T17:27:00+03:00

технологии

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

пособие по безработице

мошенники

происшествия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Мошенники применяют новую схему обмана школьников, выдавая себя за педагогов, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД. "Мошенники выдают себя за работников образовательной организации, требуют подтвердить номер телефона якобы для электронного журнала. Вместо номера гражданину направляют код авторизации от портала "Госуслуги", после чего мошенническая атака продолжается", — рассказали в ведомстве.В пример полицейские привели видеозапись, на которой некто, представляющийся завучем, звонит подростку и несколько раз требует назвать код. В конце мальчик говорит, что ему что ни день звонят новые завучи.В МВД напомнили, что никому никогда нельзя сообщать коды по телефону.

https://ria.ru/20250212/gosuslugi-1998882568.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), пособие по безработице, мошенники, происшествия