Рейтинг@Mail.ru
Мошенники похитили у россиян почти семь миллиардов рублей за три месяца - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017387152.html
Мошенники похитили у россиян почти семь миллиардов рублей за три месяца
Мошенники похитили у россиян почти семь миллиардов рублей за три месяца - РИА Новости, 16.05.2025
Мошенники похитили у россиян почти семь миллиардов рублей за три месяца
Мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возмещена, сообщил Банк России. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T15:09:00+03:00
2025-05-16T15:09:00+03:00
экономика
технологии
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_6453f1285c8dd172a9a0ebb597f81bbf.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возмещена, сообщил Банк России. "В первом квартале этого года преступникам удалось совершить 296,6 тысячи мошеннических операций почти на 6,9 миллиарда рублей, что практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала", - сообщил регулятор. Согласно данным таблицы, которые Банк России предоставил в своем обзоре, количество операций, совершенных без добровольного согласия по картам клиентов, в январе-марте 2025 года составило более 212 тысяч на сумму более 1,7 миллиарда рублей, а доля возмещенных средств составила 8,8%. Также указывается, что количество операций без добровольного согласия по счетам клиентов составило более 38 тысяч на сумму более 2,9 миллиарда рублей (доля возмещенных средств составила 8,7%). По данным ЦБ, количество операций, совершенных без добровольного согласия через Систему быстрых платежей, составило более 43 тысяч на сумму более 2 миллиардов рублей (доля возмещенных средств составила 5,3%). В том числе регулятор указывает, что количество операций без добровольного согласия по электронным кошелькам составило почти 2 тысячи на сумму почти 31,2 миллиона рублей (доля возмещенных средств составила 0,6%).
https://ria.ru/20250515/moshenniki-2017066666.html
https://ria.ru/20250516/mvd-2017266677.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152599/58/1525995897_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_dfb05dcd2f437a09a97ff7d86a083216.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Технологии, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Мошенники похитили у россиян почти семь миллиардов рублей за три месяца

ЦБ: мошенники в I квартале похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мошенники в первом квартале 2025 года похитили у россиян почти 6,9 миллиарда рублей, часть этих средств уже возмещена, сообщил Банк России.
"В первом квартале этого года преступникам удалось совершить 296,6 тысячи мошеннических операций почти на 6,9 миллиарда рублей, что практически соответствует среднему показателю потерь за последние четыре квартала", - сообщил регулятор.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мошенники стали тайно привлекать подростков к преступлениям
15 мая, 11:41
Согласно данным таблицы, которые Банк России предоставил в своем обзоре, количество операций, совершенных без добровольного согласия по картам клиентов, в январе-марте 2025 года составило более 212 тысяч на сумму более 1,7 миллиарда рублей, а доля возмещенных средств составила 8,8%.
Также указывается, что количество операций без добровольного согласия по счетам клиентов составило более 38 тысяч на сумму более 2,9 миллиарда рублей (доля возмещенных средств составила 8,7%).
По данным ЦБ, количество операций, совершенных без добровольного согласия через Систему быстрых платежей, составило более 43 тысяч на сумму более 2 миллиардов рублей (доля возмещенных средств составила 5,3%).
В том числе регулятор указывает, что количество операций без добровольного согласия по электронным кошелькам составило почти 2 тысячи на сумму почти 31,2 миллиона рублей (доля возмещенных средств составила 0,6%).
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
МВД рассказало, как спугнуть мошенника
16 мая, 09:12
 
ЭкономикаТехнологииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала