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Москвичка лишилась 2,5 миллиона рублей из-за "записи в поликлинику" - РИА Новости, 16.05.2025
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02:20 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017246268.html
Москвичка лишилась 2,5 миллиона рублей из-за "записи в поликлинику"
Москвичка лишилась 2,5 миллиона рублей из-за "записи в поликлинику" - РИА Новости, 16.05.2025
Москвичка лишилась 2,5 миллиона рублей из-за "записи в поликлинику"
Телефонные мошенники, представившись сначала сотрудниками поликлиники, а затем представителями "Госуслуг" и силовых структур, похитили у москвички более 2,5... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T02:20:00+03:00
2025-05-16T02:20:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники, представившись сначала сотрудниками поликлиники, а затем представителями "Госуслуг" и силовых структур, похитили у москвички более 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, москвичка обратилась в полицию, где рассказала, что с ней связался неизвестный и представился сотрудником поликлиники. Он сказал, что нужно изменить время приема и попросил для этого паспортные данные женщины. Спустя пару дней женщине позвонил якобы сотрудник "Госуслуг". Он убедил её, что она стала жертвой мошенников, после чего ей начали звонить "правоохранители" и запугивали обысками. Аферисты убедили женщину передать деньги курьеру. Женщина послушалась и отдала "посланнику" свыше 12 тысяч долларов США и 180 тысяч рублей. На следующий день женщина отдала курьерам ещё 711 тысяч рублей и семь тысяч евро. "В общей сложности москвичка отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Спустя несколько дней женщина начала беспокоиться об отданных деньгах, из-за чего обратилась к сыну, который и объяснил ей, что она стала жертвой телефонных мошенников. "Сейчас по данному факту проводится проверка", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250515/krazha-2017017249.html
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Москвичка лишилась 2,5 миллиона рублей из-за "записи в поликлинику"

Телефонные мошенники украли у москвички более 2,5 миллиона рублей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники, представившись сначала сотрудниками поликлиники, а затем представителями "Госуслуг" и силовых структур, похитили у москвички более 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника, москвичка обратилась в полицию, где рассказала, что с ней связался неизвестный и представился сотрудником поликлиники. Он сказал, что нужно изменить время приема и попросил для этого паспортные данные женщины. Спустя пару дней женщине позвонил якобы сотрудник "Госуслуг". Он убедил её, что она стала жертвой мошенников, после чего ей начали звонить "правоохранители" и запугивали обысками.
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Аферисты убедили женщину передать деньги курьеру. Женщина послушалась и отдала "посланнику" свыше 12 тысяч долларов США и 180 тысяч рублей. На следующий день женщина отдала курьерам ещё 711 тысяч рублей и семь тысяч евро.
"В общей сложности москвичка отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Спустя несколько дней женщина начала беспокоиться об отданных деньгах, из-за чего обратилась к сыну, который и объяснил ей, что она стала жертвой телефонных мошенников.
"Сейчас по данному факту проводится проверка", - заключил собеседник агентства.
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