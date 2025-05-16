https://ria.ru/20250516/moshenniki-2017246268.html

Москвичка лишилась 2,5 миллиона рублей из-за "записи в поликлинику"

Москвичка лишилась 2,5 миллиона рублей из-за "записи в поликлинику" - РИА Новости, 16.05.2025

Москвичка лишилась 2,5 миллиона рублей из-за "записи в поликлинику"

Телефонные мошенники, представившись сначала сотрудниками поликлиники, а затем представителями "Госуслуг" и силовых структур, похитили у москвички более 2,5... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T02:20:00+03:00

2025-05-16T02:20:00+03:00

2025-05-16T02:20:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Телефонные мошенники, представившись сначала сотрудниками поликлиники, а затем представителями "Госуслуг" и силовых структур, похитили у москвички более 2,5 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника, москвичка обратилась в полицию, где рассказала, что с ней связался неизвестный и представился сотрудником поликлиники. Он сказал, что нужно изменить время приема и попросил для этого паспортные данные женщины. Спустя пару дней женщине позвонил якобы сотрудник "Госуслуг". Он убедил её, что она стала жертвой мошенников, после чего ей начали звонить "правоохранители" и запугивали обысками. Аферисты убедили женщину передать деньги курьеру. Женщина послушалась и отдала "посланнику" свыше 12 тысяч долларов США и 180 тысяч рублей. На следующий день женщина отдала курьерам ещё 711 тысяч рублей и семь тысяч евро. "В общей сложности москвичка отдала мошенникам 2,5 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства. Спустя несколько дней женщина начала беспокоиться об отданных деньгах, из-за чего обратилась к сыну, который и объяснил ей, что она стала жертвой телефонных мошенников. "Сейчас по данному факту проводится проверка", - заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250515/krazha-2017017249.html

https://ria.ru/20250226/moshenniki-2001619435.html

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происшествия, москва