Управляющего "Ингушрегионводоканала" заподозрили в мошенничестве
Главу "Водоканала" Ингушетии заподозрили в мошенничестве на сто миллионов рублей
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Конкурсный управляющий государственного предприятия "Ингушрегионводоканал" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве почти на 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ингушетии.
«
"Установлено, что в августе 2023 года конкурсный управляющий ГУП "Ингушрегионводоканал"… по предварительному сговору с должностными лицами министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии составил и подписал содержащий заведомо ложные сведения акт приема-передачи, в который не включил водопроводные сети горно-обогатительных комплексов "Гейрбек-Юрт", "Средние Ачалуки" и "город Карабулак", - говорится в сообщении.
Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ
14 января, 13:17
Как считают в УФСБ, тем самым управляющий "исказил факт отнесения этих объектов к имуществу, отчуждение которого в частную собственность запрещено федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".
«
"Впоследствии фигуранты передали вышеуказанные объекты водоснабжения подконтрольным участникам коммерческой организации по явно заниженной цене, чем причинили имущественный ущерб республике Ингушетия на сумму более 99 миллионов рублей", - отметили в ведомстве.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы.
Конкурсный управляющий "Ингушрегионводоканала", по данным УФСБ, арестован.