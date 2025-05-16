https://ria.ru/20250516/moshennichestvo-2017387963.html

Управляющего "Ингушрегионводоканала" заподозрили в мошенничестве

Управляющего "Ингушрегионводоканала" заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 16.05.2025

Управляющего "Ингушрегионводоканала" заподозрили в мошенничестве

Конкурсный управляющий государственного предприятия "Ингушрегионводоканал" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве почти на 100 миллионов рублей,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T15:25:00+03:00

2025-05-16T15:25:00+03:00

2025-05-16T15:25:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Конкурсный управляющий государственного предприятия "Ингушрегионводоканал" стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве почти на 100 миллионов рублей, сообщила пресс-служба УФСБ РФ по Ингушетии. "Установлено, что в августе 2023 года конкурсный управляющий ГУП "Ингушрегионводоканал"… по предварительному сговору с должностными лицами министерства имущественных и земельных отношений Ингушетии составил и подписал содержащий заведомо ложные сведения акт приема-передачи, в который не включил водопроводные сети горно-обогатительных комплексов "Гейрбек-Юрт", "Средние Ачалуки" и "город Карабулак", - говорится в сообщении. Как считают в УФСБ, тем самым управляющий "исказил факт отнесения этих объектов к имуществу, отчуждение которого в частную собственность запрещено федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении". "Впоследствии фигуранты передали вышеуказанные объекты водоснабжения подконтрольным участникам коммерческой организации по явно заниженной цене, чем причинили имущественный ущерб республике Ингушетия на сумму более 99 миллионов рублей", - отметили в ведомстве. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы. Конкурсный управляющий "Ингушрегионводоканала", по данным УФСБ, арестован.

https://ria.ru/20250114/ambartsumyan-1993638922.html

https://ria.ru/20250318/peterburg-2005646763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, республика ингушетия, россия