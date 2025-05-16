https://ria.ru/20250516/moldaviya-2017479978.html

В Молдавии разместили консультативную группу вооруженных сил Германии

В Молдавии разместили консультативную группу вооруженных сил Германии - РИА Новости, 16.05.2025

В Молдавии разместили консультативную группу вооруженных сил Германии

Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в пятницу о размещении в республике консультативной группы вооруженных сил Германии в рамках подписанного в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:12:00+03:00

2025-05-16T19:12:00+03:00

2025-05-16T19:12:00+03:00

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майя санду

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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил в пятницу о размещении в республике консультативной группы вооруженных сил Германии в рамках подписанного в Берлине молдавско-германского межправительственного соглашения. Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Британии, Германии и Румынии. По данным пресс-службы минобороны Молдавии, Носатый в четверг подписал в Берлине соглашение, предусматривающее программу помощи и углубление военного сотрудничества между странами в период усиления присутствия НАТО в регионе. "В Федеральном министерстве иностранных дел в Берлине было подписано соглашение между правительством Молдавии и правительством ФРГ о программе помощи и направлении консультативной группы Бундесвера в Молдавию. Подписание данного документа является важным шагом в углублении нашего стратегического партнерства с Германией. Благодаря оказанной поддержке мы сможем ускорить процесс модернизации нашей системы обороны, включая обновление инфраструктуры, улучшение условий службы и размещения военнослужащих, а также повышение привлекательности военной службы в обществе", – цитирует Носатого пресс-служба министерства обороны Молдавии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

https://ria.ru/20250416/moldavija-2011634898.html

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в мире, молдавия, германия, берлин (город), майя санду, нато, бундесвер германии