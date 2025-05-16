Рейтинг@Mail.ru
В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 16.05.2025 (обновлено: 13:28 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/moldaviya-2017351033.html
В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул
В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул - РИА Новости, 16.05.2025
В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул
Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул завершилось , следующее слушание назначено на 20 мая, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:24:00+03:00
2025-05-16T13:28:00+03:00
в мире
молдавия
евгения гуцул
московский комсомолец
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017352185_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5fa9602ce660327d9adf4ffc3173b2c.jpg
КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул завершилось , следующее слушание назначено на 20 мая, сообщила журналистам депутат парламента от политблока "Победа" Регина Апостолова. Заседание прошло на фоне пикета здания суда сторонников Гуцул, которые требовали ее освобождения. В акции участвовали более 100 человек. Протестующие скандировали лозунги в защиту главы автономии и заявляли о политическом давлении на оппозицию. Полиция обеспечивала безопасность, нарушений порядка зафиксировано не было. "Заседание завершилось сегодня, заслушивали свидетелей. Но ничего внятного не было сказано. Следующее заседание состоится 20 мая. Мы призываем прокуратуру остановиться. Эти дела — политические. Расследование против Гуцул и активистки Светланы Попан не имеет под собой доказательной базы", — сказала Апостолова. Журналистов на заседание не допустили. Представители суда от комментариев отказались. Гуцул и ее коллега Попан покинули здание суда, не пообщавшись с прессой. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", ранее признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, позднее — 9 апреля — заменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник он был продлен еще на 30 суток.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо ареста Гуцул под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250512/gutsul-2016471541.html
https://ria.ru/20250415/gutsul-2011372313.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017352185_189:0:1149:720_1920x0_80_0_0_4f7953f8740d61a402f1658d8377a769.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Евгения Гуцул, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул

В Кишиневе завершилось заседание суда по делу главы Гагаузии Гуцул

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramЗаседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. 16 мая 2025
Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. 16 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул завершилось , следующее слушание назначено на 20 мая, сообщила журналистам депутат парламента от политблока "Победа" Регина Апостолова.
Заседание прошло на фоне пикета здания суда сторонников Гуцул, которые требовали ее освобождения. В акции участвовали более 100 человек. Протестующие скандировали лозунги в защиту главы автономии и заявляли о политическом давлении на оппозицию. Полиция обеспечивала безопасность, нарушений порядка зафиксировано не было.
Демонстрация сторонников главы Гагаузии после продления срока ее домашнего ареста - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Сторонники Гуцул пикетируют здание суда в Кишиневе
12 мая, 13:15
"Заседание завершилось сегодня, заслушивали свидетелей. Но ничего внятного не было сказано. Следующее заседание состоится 20 мая. Мы призываем прокуратуру остановиться. Эти дела — политические. Расследование против Гуцул и активистки Светланы Попан не имеет под собой доказательной базы", — сказала Апостолова.
Журналистов на заседание не допустили. Представители суда от комментариев отказались. Гуцул и ее коллега Попан покинули здание суда, не пообщавшись с прессой.
Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", ранее признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, позднее — 9 апреля — заменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник он был продлен еще на 30 суток.️
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо ареста Гуцул под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В парламенте Молдавии осудили обвинения против Гуцул
15 апреля, 15:12
 
В миреМолдавияЕвгения ГуцулМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала