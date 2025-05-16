https://ria.ru/20250516/moldaviya-2017351033.html

В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул

В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул - РИА Новости, 16.05.2025

В Кишиневе завершилось заседание суда по делу Гуцул

Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул завершилось , следующее слушание назначено на 20 мая, сообщила журналистам... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:24:00+03:00

2025-05-16T13:24:00+03:00

2025-05-16T13:28:00+03:00

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молдавия

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московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Заседание районного суда Кишинева по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул завершилось , следующее слушание назначено на 20 мая, сообщила журналистам депутат парламента от политблока "Победа" Регина Апостолова. Заседание прошло на фоне пикета здания суда сторонников Гуцул, которые требовали ее освобождения. В акции участвовали более 100 человек. Протестующие скандировали лозунги в защиту главы автономии и заявляли о политическом давлении на оппозицию. Полиция обеспечивала безопасность, нарушений порядка зафиксировано не было. "Заседание завершилось сегодня, заслушивали свидетелей. Но ничего внятного не было сказано. Следующее заседание состоится 20 мая. Мы призываем прокуратуру остановиться. Эти дела — политические. Расследование против Гуцул и активистки Светланы Попан не имеет под собой доказательной базы", — сказала Апостолова. Журналистов на заседание не допустили. Представители суда от комментариев отказались. Гуцул и ее коллега Попан покинули здание суда, не пообщавшись с прессой. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева по обвинению в финансировании партии "Шор", ранее признанной в Молдавии неконституционной. Сначала суд арестовал ее на 20 суток, позднее — 9 апреля — заменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник он был продлен еще на 30 суток.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо ареста Гуцул под надуманным предлогом в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков возбуждены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250512/gutsul-2016471541.html

https://ria.ru/20250415/gutsul-2011372313.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул