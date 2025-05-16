https://ria.ru/20250516/moldavija-2017468299.html

Экс-премьер Молдавии высказался о расширении полномочий ВСБ

Экс-премьер Молдавии высказался о расширении полномочий ВСБ - РИА Новости, 16.05.2025

Экс-премьер Молдавии высказался о расширении полномочий ВСБ

Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) хотят расширить полномочия Высшего совета безопасности, чтобы без суда лишать... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:37:00+03:00

2025-05-16T18:37:00+03:00

2025-05-16T18:37:00+03:00

молдавия

майя санду

влад филат

евгения гуцул

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в мире

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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду и правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) хотят расширить полномочия Высшего совета безопасности, чтобы без суда лишать партии права участвовать в парламентских выборах, считает экс-премьер, лидер Либерально-демократической партии Влад Филат. Санду в понедельник заявила, что президенту Молдавии нужно иметь инструменты для обеспечения безопасности страны и граждан. В связи с этим парламентская комиссия по безопасности разработала проект расширения полномочий Высшего совета безопасности, который предусматривает, что некоторые решения ВСБ превратятся из консультативных в обязательные. "(Власти - ред.) будут использовать Высший совет безопасности для контроля над политической сценой под предлогом безопасности… Если партия или кандидат не подходят, Служба информации и безопасности или МВД фабрикуют информацию — "финансирование от русских", "связи с преступными сетями" — и ВСБ решает исключить их из гонки. Решение суда больше не имеет значения, доказательства больше не имеют значения, ЦИК должна исполнять приговор. Достаточно решения ВСБ, и вы отстранены от выборов", - написал Филат в своем Telegram-канале. Он призвал коллег по оппозиции не обманывать себя и не рассчитывать на победу в запланированных на 28 сентября парламентских выборах за счет экономических инициатив, поскольку перед выборами всех ждет "битва за выживание". "Майя Санду хочет превратить Высший совет безопасности в своего рода прокуратуру и суд с обязательными полномочиями. Это не имеет ничего общего с демократией — наоборот, это напоминает мне авторитарные режимы… Они закрыли телевизионные станции через Комиссию по чрезвычайным ситуациям, заблокировали инвестиции через "секретные комиссии" — так что у них есть прецедент и возможности, им нужен только один юридический инструмент, и это именно то, что они готовят", - подчеркнул Филат. На сегодняшний день Высший совет безопасности является консультативным органом, который дает рекомендации государственным учреждениям. Однако вынесенный на обсуждение новый законопроект предусматривает, что в будущем за отказ от исполнения решений совета может грозить уголовная ответственность. Оппозиция уже подвергла предложение критике, в частности, в блоке коммунистов и социалистов заявили, что инициатива президента создает условия для узурпации власти. Власти Молдавии ранее перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250401/moldaviya-2008599378.html

https://ria.ru/20250512/gosduma-2016575261.html

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молдавия, майя санду, влад филат, евгения гуцул, московский комсомолец, в мире