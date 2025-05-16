Экс-министр экономики Молдавии заявил о потере доступа к рынку СНГ
Экс-министр экономики Калмык: присоединение к санкциям навредило Молдавии
Октавиан Калмык. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям привело к потере республикой доступа к рынку СНГ, а также навредило экономике страны, заявил бывший молдавский министр экономики Октавиан Калмык.
Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что Молдавия уже поддержала 80% санкций Евросоюза против РФ и продолжит это делать.
"Присоединение к международным санкциям как официально, так и неофициально через разные структуры и инструменты привело к тому, что у нас практически отсутствует экспорт в страны СНГ, в частности, в Российскую Федерацию. Естественно, то привело к тому, что у нас мощный дисбаланс торговых отношений между Молдавией и странами СНГ - практически отсутствуют любые коммерческие сделки между нашими бизнес-сообществами, - заявил Калмык в эфире телеканала Canal 5.
Он отметил, что рынок СНГ и рынок ЕС являлись для Молдавии комплементарными, поскольку на них экспортировались разные типы товаров. Калмык пояснил, что это давало толчок молдавской экономике и способствовало развитию бизнеса в республике.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.