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Экс-министр экономики Молдавии заявил о потере доступа к рынку СНГ - РИА Новости, 16.05.2025
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19:44 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/moldavi-2017486270.html
Экс-министр экономики Молдавии заявил о потере доступа к рынку СНГ
Экс-министр экономики Молдавии заявил о потере доступа к рынку СНГ - РИА Новости, 16.05.2025
Экс-министр экономики Молдавии заявил о потере доступа к рынку СНГ
Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям привело к потере республикой доступа к рынку СНГ, а также навредило экономике страны, заявил бывший молдавский... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:44:00+03:00
2025-05-16T19:44:00+03:00
россия
молдавия
москва
октавиан калмык
михай попшой
дмитрий песков
снг
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям привело к потере республикой доступа к рынку СНГ, а также навредило экономике страны, заявил бывший молдавский министр экономики Октавиан Калмык. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что Молдавия уже поддержала 80% санкций Евросоюза против РФ и продолжит это делать. "Присоединение к международным санкциям как официально, так и неофициально через разные структуры и инструменты привело к тому, что у нас практически отсутствует экспорт в страны СНГ, в частности, в Российскую Федерацию. Естественно, то привело к тому, что у нас мощный дисбаланс торговых отношений между Молдавией и странами СНГ - практически отсутствуют любые коммерческие сделки между нашими бизнес-сообществами, - заявил Калмык в эфире телеканала Canal 5. Он отметил, что рынок СНГ и рынок ЕС являлись для Молдавии комплементарными, поскольку на них экспортировались разные типы товаров. Калмык пояснил, что это давало толчок молдавской экономике и способствовало развитию бизнеса в республике. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20250331/moldavija-2008334871.html
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россия, молдавия, москва, октавиан калмык, михай попшой, дмитрий песков, снг, евросоюз, в мире
Россия, Молдавия, Москва, Октавиан Калмык, Михай Попшой, Дмитрий Песков, СНГ, Евросоюз, В мире
Экс-министр экономики Молдавии заявил о потере доступа к рынку СНГ

Экс-министр экономики Калмык: присоединение к санкциям навредило Молдавии

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкОктавиан Калмык
Октавиан Калмык - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Октавиан Калмык. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая - РИА Новости. Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям привело к потере республикой доступа к рынку СНГ, а также навредило экономике страны, заявил бывший молдавский министр экономики Октавиан Калмык.
Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой ранее заявил, что Молдавия уже поддержала 80% санкций Евросоюза против РФ и продолжит это делать.
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"Присоединение к международным санкциям как официально, так и неофициально через разные структуры и инструменты привело к тому, что у нас практически отсутствует экспорт в страны СНГ, в частности, в Российскую Федерацию. Естественно, то привело к тому, что у нас мощный дисбаланс торговых отношений между Молдавией и странами СНГ - практически отсутствуют любые коммерческие сделки между нашими бизнес-сообществами, - заявил Калмык в эфире телеканала Canal 5.
Он отметил, что рынок СНГ и рынок ЕС являлись для Молдавии комплементарными, поскольку на них экспортировались разные типы товаров. Калмык пояснил, что это давало толчок молдавской экономике и способствовало развитию бизнеса в республике.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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РоссияМолдавияМоскваОктавиан КалмыкМихай ПопшойДмитрий ПесковСНГЕвросоюзВ мире
 
 
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