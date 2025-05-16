https://ria.ru/20250516/ml-2017327794.html

ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"

ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 16.05.2025

ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:49:00+03:00

2025-05-16T12:49:00+03:00

2025-05-16T13:23:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, в сводке Минобороны РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, противник потерял за минувшую неделю более 1130 военнослужащих.

https://ria.ru/20250516/ukraina-2017261202.html

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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия