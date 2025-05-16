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ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:49 16.05.2025 (обновлено: 13:23 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/ml-2017327794.html
ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 16.05.2025
ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:49:00+03:00
2025-05-16T13:23:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, в сводке Минобороны РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, противник потерял за минувшую неделю более 1130 военнослужащих.
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россия
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россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"

МО: ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Кроме того, в сводке Минобороны РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, противник потерял за минувшую неделю более 1130 военнослужащих.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Украина потеряла сотни миллионов долларов при закупках оружия, пишут СМИ
16 мая, 08:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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