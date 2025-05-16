https://ria.ru/20250516/ml-2017327794.html
ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 16.05.2025
ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:49:00+03:00
2025-05-16T12:49:00+03:00
2025-05-16T13:23:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000215_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_7eb355f89216e90faa827aa6226f67a7.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника и освободила населенный пункт Вольное Поле в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Кроме того, в сводке Минобороны РФ указывается, что группировка "Восток" нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии, противник потерял за минувшую неделю более 1130 военнослужащих.
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017261202.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1b/1975000215_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_ee82864622bb5486603d66a3e9411f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"
МО: ВСУ за неделю потеряли 1130 боевиков в зоне действия группировки "Восток"