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Мирошник: переговоры в Стамбуле не позволили сорвать диалог России и США - РИА Новости, 16.05.2025
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Мирошник: переговоры в Стамбуле не позволили сорвать диалог России и США
Мирошник: переговоры в Стамбуле не позволили сорвать диалог России и США - РИА Новости, 16.05.2025
Мирошник: переговоры в Стамбуле не позволили сорвать диалог России и США
Начавшийся в Стамбуле диалог властей в Москве и Киеве не дал возможности обвинить Россию в срыве мирных переговоров и таким образом сорвать диалог РФ и США,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:51:00+03:00
2025-05-16T22:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
стамбул
родион мирошник
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владимир зеленский
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Начавшийся в Стамбуле диалог властей в Москве и Киеве не дал возможности обвинить Россию в срыве мирных переговоров и таким образом сорвать диалог РФ и США, заявил посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Главное, что диалог сторон начат! Мы показали украинцам, что это не так и страшно… но этот этап не позволил и им, и их европейским кураторам сорвать диалог США и РФ, обвиняя нас в срыве мирных переговоров", - написал Мирошник в своем Telegram-канале. По словам посла, встретиться в Стамбуле стоило хотя бы ради договоренностей об обмене пленными. "Достигнутая договоренность о масштабном обмене военнопленными - значительный гуманитарный акт, который ждали и ждут в российских семьях. Хотя бы ради этого уже стоило встречаться в Стамбуле", - отметил Мирошник. По оценке посла МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, директивы Владимира Зеленского, которые он дал своим представителям на переговорах в Стамбуле, были изначально нацелены не на мирное урегулирование, а на поиск передышки для перевооружения и перегруппировки своих войск. "На переговорах они этого не получили", - констатировал Мирошник. Кроме того, нарушая собственный запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, Украина запросила такую встречу, подчеркнул посол. "Мы понимаем, что сам факт такой встречи (с Путиным - ред.) никакой "добавочной стоимости" не даст. Нужны содержательные проекты договоров, которые и запросила российская делегация у украинской стороны. Одним "разговорным жанром" тут не обойдется - нужны субстантивные вещи, которые будут положены в основу возможного мирного урегулирования", - уточнил Мирошник. Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
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в мире, россия, украина, стамбул, родион мирошник, владимир путин, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Родион Мирошник, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, США
Мирошник: переговоры в Стамбуле не позволили сорвать диалог России и США

Мирошник: диалог Москвы и Киева не позволил обвинить Россию в срыве переговоров

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Родион Мирошник. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Начавшийся в Стамбуле диалог властей в Москве и Киеве не дал возможности обвинить Россию в срыве мирных переговоров и таким образом сорвать диалог РФ и США, заявил посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Главное, что диалог сторон начат! Мы показали украинцам, что это не так и страшно… но этот этап не позволил и им, и их европейским кураторам сорвать диалог США и РФ, обвиняя нас в срыве мирных переговоров", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
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На Западе заговорили о поворотном моменте после переговоров в Стамбуле
16 мая, 21:30
По словам посла, встретиться в Стамбуле стоило хотя бы ради договоренностей об обмене пленными.
"Достигнутая договоренность о масштабном обмене военнопленными - значительный гуманитарный акт, который ждали и ждут в российских семьях. Хотя бы ради этого уже стоило встречаться в Стамбуле", - отметил Мирошник.
По оценке посла МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима, директивы Владимира Зеленского, которые он дал своим представителям на переговорах в Стамбуле, были изначально нацелены не на мирное урегулирование, а на поиск передышки для перевооружения и перегруппировки своих войск.
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"На переговорах они этого не получили", - констатировал Мирошник.
Кроме того, нарушая собственный запрет на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, Украина запросила такую встречу, подчеркнул посол.
"Мы понимаем, что сам факт такой встречи (с Путиным - ред.) никакой "добавочной стоимости" не даст. Нужны содержательные проекты договоров, которые и запросила российская делегация у украинской стороны. Одним "разговорным жанром" тут не обойдется - нужны субстантивные вещи, которые будут положены в основу возможного мирного урегулирования", - уточнил Мирошник.
Перед началом российско-украинских переговоров во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Переговоры в Стамбуле стали победой для Путина, пишут СМИ
16 мая, 20:33
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская делегация выехала в аэропорт.
В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Явно дали понять". Во Франции высказались о переговорах в Стамбуле
16 мая, 20:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулРодион МирошникВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025США
 
 
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