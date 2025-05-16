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Долгое перемирие позволило бы Украине перевооружиться, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:06 16.05.2025 (обновлено: 08:18 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017260420.html
Долгое перемирие позволило бы Украине перевооружиться, заявил Мирошник
Долгое перемирие позволило бы Украине перевооружиться, заявил Мирошник - РИА Новости, 16.05.2025
Долгое перемирие позволило бы Украине перевооружиться, заявил Мирошник
Перемирие на 30 дней, о котором говорит Киев, только позволит Украине перевооружиться и выйти на новый уровень эскалации, это не шаг к миру, а шаг в обратную... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:06:00+03:00
2025-05-16T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
в мире
родион мирошник
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Перемирие на 30 дней, о котором говорит Киев, только позволит Украине перевооружиться и выйти на новый уровень эскалации, это не шаг к миру, а шаг в обратную сторону, заявил в пятницу посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Есть целый ряд заявлений, которые были сделаны на этом фоне. 30 дней, 30-суточное перемирие, так называемый режим прекращения огня, то есть мы однозначно понимаем, что он нужен украинской стороне просто для нового усиления своих позиций, для возведения фортификационных сооружений, для поставок вооружений, для перегруппировки сил, средств и так далее. То есть для того, чтобы выйти через месяц на новый эскалационный уровень. Естественно, это движение не в сторону урегулирования, а в противоположную сторону", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости."Попытка торговаться, как на одесском привозе, то есть вы нам введите режим прекращения огня, а мы за это приедем на переговоры, это тоже из разряда "95-го квартала". Поэтому здесь это не подход, который демонстрирует стремление к достижению долгого, мирного урегулирования и прекращения, полноценного прекращения военного конфликта. Здесь это только маленькая попытка найти маленькую передышку для того, чтобы с новой силой запустить противостояние на земле", - подчеркнул дипломат.Мирошник добавил, что тем не менее надеется на то, что переговоры в Стамбуле приведут к какому-либо позитивному результату."Я готов ошибиться и я могу надеяться, что украинская сторона приедет с чем-то более конструктивным, с каким-то конструктивным подходом, который действительно мои коллеги смогут детально обсуждать, искать механизмы реализации", - подытожил он.
https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017259818.html
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украина, киев, в мире, родион мирошник, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, В мире, Родион Мирошник, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Долгое перемирие позволило бы Украине перевооружиться, заявил Мирошник

Мирошник: перемирие на 30 дней позволило бы Киеву перевооружиться

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Перемирие на 30 дней, о котором говорит Киев, только позволит Украине перевооружиться и выйти на новый уровень эскалации, это не шаг к миру, а шаг в обратную сторону, заявил в пятницу посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Есть целый ряд заявлений, которые были сделаны на этом фоне. 30 дней, 30-суточное перемирие, так называемый режим прекращения огня, то есть мы однозначно понимаем, что он нужен украинской стороне просто для нового усиления своих позиций, для возведения фортификационных сооружений, для поставок вооружений, для перегруппировки сил, средств и так далее. То есть для того, чтобы выйти через месяц на новый эскалационный уровень. Естественно, это движение не в сторону урегулирования, а в противоположную сторону", - заявил он, отвечая на вопрос РИА Новости.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине
16 мая, 07:57
"Попытка торговаться, как на одесском привозе, то есть вы нам введите режим прекращения огня, а мы за это приедем на переговоры, это тоже из разряда "95-го квартала". Поэтому здесь это не подход, который демонстрирует стремление к достижению долгого, мирного урегулирования и прекращения, полноценного прекращения военного конфликта. Здесь это только маленькая попытка найти маленькую передышку для того, чтобы с новой силой запустить противостояние на земле", - подчеркнул дипломат.
Мирошник добавил, что тем не менее надеется на то, что переговоры в Стамбуле приведут к какому-либо позитивному результату.
"Я готов ошибиться и я могу надеяться, что украинская сторона приедет с чем-то более конструктивным, с каким-то конструктивным подходом, который действительно мои коллеги смогут детально обсуждать, искать механизмы реализации", - подытожил он.
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
16 мая, 07:41
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевВ миреРодион МирошникСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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