https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017259818.html

Мирошник оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине

Мирошник оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2025

Мирошник оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине

Сформированные Москвой и Киевом переговорные группы имеют шансы найти механизм урегулирования конфликта на Украине, заявил посол МИД России по особым поручениям РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T07:57:00+03:00

2025-05-16T07:57:00+03:00

2025-05-16T08:28:00+03:00

украина

россия

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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Сформированные Москвой и Киевом переговорные группы имеют шансы найти механизм урегулирования конфликта на Украине, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке. "Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. И группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать. Они могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть", — сказал дипломат.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее, встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html

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