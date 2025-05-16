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Мирошник оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине
Мирошник оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 16.05.2025
Мирошник оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине
Сформированные Москвой и Киевом переговорные группы имеют шансы найти механизм урегулирования конфликта на Украине, заявил посол МИД России по особым поручениям РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T07:57:00+03:00
2025-05-16T07:57:00+03:00
2025-05-16T08:28:00+03:00
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БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Сформированные Москвой и Киевом переговорные группы имеют шансы найти механизм урегулирования конфликта на Украине, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке. "Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. И группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать. Они могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть", — сказал дипломат.Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.Тем не менее, встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html
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украина, россия, москва, родион мирошник
Украина, Россия, Москва, Родион Мирошник
Мирошник оценил шансы на урегулирование конфликта на Украине
Мирошник: есть шансы найти механизм урегулирования конфликта на Украине
БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Сформированные Москвой и Киевом переговорные группы имеют шансы найти механизм урегулирования конфликта на Украине, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник на брифинге в Бишкеке.
«
"Сначала нужно пройти первый трек, а именно достичь договоренности по достижению мира, то есть найти сам механизм урегулирования. И группы, которые сформированы с обеих сторон, они вполне могут это делать. Они могут наработать ту модель, которая будет приемлема как для России, так и для Украины, так и будет принята международным сообществом. Такие шансы есть", — сказал дипломат.
Накануне в Стамбуле должны были состояться первые за три года прямые переговоры России и Украины. Их предложил провести президент Владимир Путин.
Тем не менее, встреча так и не началась — хотя российские представители с самого утра находились в Стамбуле, Владимир Зеленский отправился в Анкару на переговоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, в итоге утвердив состав украинской делегации лишь вечером.
Переговоры перенесли на пятницу, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что представители Москвы будут ждать украинских переговорщиков в Стамбуле с 10:00.
В российскую делегацию также входят заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
Представителей Украины возглавляет министр обороны Рустем Умеров.