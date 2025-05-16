Рейтинг@Mail.ru
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:41 16.05.2025 (обновлено: 07:56 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/miroshnik-2017259001.html
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле
Российская сторона сделала все для организации переговоров в Стамбуле, но не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева, заявил в пятницу посол МИД России по... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T07:41:00+03:00
2025-05-16T07:56:00+03:00
россия
украина
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
родион мирошник
владимир мединский
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648703_103:0:2928:1589_1920x0_80_0_0_d1416e053cafc056a640d27c7068ac32.jpg
БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Российская сторона сделала все для организации переговоров в Стамбуле, но не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева, заявил в пятницу посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник."Расписываться за крайне непрогнозируемого, непостоянного оппонента - это не самое благоприятное занятие. Потому что на сегодняшний день мы сделали все, что должны были сделать на данный момент. Мы инициировали, мы подготовили переговорную площадку, мы выставили компетентную, полномочную группу переговорщиков и имеем свои предложения, описанные, соответственно, в документальном формате. Что еще должна была сделать Россия, мне тяжело представить. А каким образом поведет себя украинская делегация, не знаю", - сказал посол на брифинге в Бишкеке, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных перспективах планируемых переговоров.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.В четверг Мединский сообщил в Стамбуле, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. Он также сообщил, что делегация будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017246440.html
https://ria.ru/20250516/turtsiya-2017242078.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969648703_299:0:3030:2048_1920x0_80_0_0_1f239104322d40952253124bf926aed1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, родион мирошник, владимир мединский, владимир путин
Россия, Украина, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Родион Мирошник, Владимир Мединский, Владимир Путин
Мирошник прокомментировал переговоры России и Украины в Стамбуле

Мирошник: Россия сделала все для организации переговоров с Украиной в Стамбуле

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 16 мая – РИА Новости. Российская сторона сделала все для организации переговоров в Стамбуле, но не отвечает за непрогнозируемое поведение Киева, заявил в пятницу посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Расписываться за крайне непрогнозируемого, непостоянного оппонента - это не самое благоприятное занятие. Потому что на сегодняшний день мы сделали все, что должны были сделать на данный момент. Мы инициировали, мы подготовили переговорную площадку, мы выставили компетентную, полномочную группу переговорщиков и имеем свои предложения, описанные, соответственно, в документальном формате. Что еще должна была сделать Россия, мне тяжело представить. А каким образом поведет себя украинская делегация, не знаю", - сказал посол на брифинге в Бишкеке, отвечая на вопрос РИА Новости о возможных перспективах планируемых переговоров.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Решение Путина по переговорам в Стамбуле вызвало восторг в Киеве
16 мая, 02:21
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. В нее также входят замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
В четверг Мединский сообщил в Стамбуле, что российская официальная делегация обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров. Делегация РФ настроена на конструктивный лад, на поиск возможных развязок и точек соприкосновения, а задача прямых переговоров с украинской стороной - рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта. Он также сообщил, что делегация будет ожидать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу в Стамбуле, в пятницу с 10 утра.
Военнослужащие ВС Турции патрулируют въезд на территорию дворца Долмабахче в Стамбуле в преддверии переговоров между делегациями России и Украины - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В МИД Турции не исключили прямые переговоры делегаций России и Украины
16 мая, 00:19
 
РоссияУкраинаСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Родион МирошникВладимир МединскийВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала