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Переговоры в Стамбуле могут привести к миру на Украине, считает Фидан

Переговоры в Стамбуле могут привести к миру на Украине, считает Фидан - РИА Новости, 16.05.2025

Переговоры в Стамбуле могут привести к миру на Украине, считает Фидан

Анкара искренне верит, что первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:46:00+03:00

2025-05-16T13:46:00+03:00

2025-05-16T14:06:00+03:00

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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турция

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Анкара искренне верит, что первые за три года переговоры России и Украины в Стамбуле могут привести к миру в случае конструктивного подхода сторон, заявил в пятницу глава МИД Турции Хакан Фидан.Трехсторонняя встреча РФ-Украина-Турция стартовала в пятницу, к делегациям присоединился глава турецкой разведки Ибрагим Калын, сообщил источник в МИД Турции.Фидан обратился к сторонам со вступительным словом в начале переговоров."Мы искренне верим, что можно достичь мира в случае, если стороны подойдут к переговорам с конструктивным пониманием", - заявил Фидан.По его словам, Анкара готова вложить все силы в достижение мира.Ранее в пятницу в Стамбуле состоялась встреча делегаций США, Украины и Турции.

https://ria.ru/20250516/peskov-2017334751.html

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, стамбул, хакан фидан, ибрагим калын, турция, украина