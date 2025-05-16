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МВД назвало сумму, фигурирующую в деле замглавы департамента Минтранса - РИА Новости, 16.05.2025
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16:18 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/mintrans-2017410015.html
МВД назвало сумму, фигурирующую в деле замглавы департамента Минтранса
МВД назвало сумму, фигурирующую в деле замглавы департамента Минтранса - РИА Новости, 16.05.2025
МВД назвало сумму, фигурирующую в деле замглавы департамента Минтранса
Замдиректора департамента Минтранса РФ и его соучастники благодаря победам подконтрольных фирм на конкурсах извлекли доход свыше 700 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:18:00+03:00
2025-05-16T16:18:00+03:00
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россия
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ирина волк
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замдиректора департамента Минтранса РФ и его соучастники благодаря победам подконтрольных фирм на конкурсах извлекли доход свыше 700 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал заместителя директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Российской Федерации Владимира Луговенко по статьям о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. По версии следствия, чиновник в 2019–2021 годах вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов для заключения картельного соглашения. "Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, проводимых в электронной форме, на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказала Волк. Отмечается, что в ходе обысков по адресам проживания фигуранта и на его рабочем месте изъяты электронные носители информации и документы. "Также ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 286 и 178 УК РФ. Мещанским районным судом Москвы в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
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происшествия, россия, москва, ирина волк, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
МВД назвало сумму, фигурирующую в деле замглавы департамента Минтранса

Замглавы департамента Минтранса незаконно получил более 700 миллионов рублей

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЗамдиректора департамента Минтранса Владимир Луговенко в зале суда
Замдиректора департамента Минтранса Владимир Луговенко в зале суда - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Замдиректора департамента Минтранса Владимир Луговенко в зале суда
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замдиректора департамента Минтранса РФ и его соучастники благодаря победам подконтрольных фирм на конкурсах извлекли доход свыше 700 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал заместителя директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Российской Федерации Владимира Луговенко по статьям о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции.
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По версии следствия, чиновник в 2019–2021 годах вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов для заключения картельного соглашения.
"Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, проводимых в электронной форме, на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказала Волк.
Отмечается, что в ходе обысков по адресам проживания фигуранта и на его рабочем месте изъяты электронные носители информации и документы.
"Также ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 286 и 178 УК РФ. Мещанским районным судом Москвы в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.
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