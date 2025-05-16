https://ria.ru/20250516/mintrans-2017410015.html

МВД назвало сумму, фигурирующую в деле замглавы департамента Минтранса

МВД назвало сумму, фигурирующую в деле замглавы департамента Минтранса - РИА Новости, 16.05.2025

МВД назвало сумму, фигурирующую в деле замглавы департамента Минтранса

Замдиректора департамента Минтранса РФ и его соучастники благодаря победам подконтрольных фирм на конкурсах извлекли доход свыше 700 миллионов рублей, сообщила... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:18:00+03:00

2025-05-16T16:18:00+03:00

2025-05-16T16:18:00+03:00

происшествия

россия

москва

ирина волк

министерство транспорта рф (минтранс россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017192006_0:87:960:627_1920x0_80_0_0_92e8bb3e7b7406b54504d2105f5ffd6f.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Замдиректора департамента Минтранса РФ и его соучастники благодаря победам подконтрольных фирм на конкурсах извлекли доход свыше 700 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ранее сообщалось, что Мещанский суд Москвы арестовал заместителя директора Департамента государственной политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Российской Федерации Владимира Луговенко по статьям о превышении должностных полномочий и ограничении конкуренции. По версии следствия, чиновник в 2019–2021 годах вступил в сговор с руководителями фирм-конкурентов для заключения картельного соглашения. "Соучастники обеспечили участие подконтрольных им юридических лиц в 20 открытых конкурсах, проводимых в электронной форме, на выполнение работ по разработке документов транспортного планирования в субъектах Российской Федерации, в том числе в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги", что позволило им извлечь доход в особо крупном размере на сумму свыше 700 миллионов рублей", - сказала Волк. Отмечается, что в ходе обысков по адресам проживания фигуранта и на его рабочем месте изъяты электронные носители информации и документы. "Также ему предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных статьями 286 и 178 УК РФ. Мещанским районным судом Москвы в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается", - добавила Волк.

https://ria.ru/20250515/mintrans-2017237757.html

https://ria.ru/20250515/arest-2017198825.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, ирина волк, министерство транспорта рф (минтранс россии)