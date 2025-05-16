https://ria.ru/20250516/minsk-2017483996.html

В Минске высказались о санкциях Запада против Белоруссии

В Минске высказались о санкциях Запада против Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2025

В Минске высказались о санкциях Запада против Белоруссии

Введенные в 2020 году против Белоруссии западные санкции сыграли позитивную роль для развития страны и для расширения связей за рубежом, заявил в пятницу... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:31:00+03:00

2025-05-16T19:31:00+03:00

2025-05-16T19:31:00+03:00

белоруссия

европа

китай

максим рыженков

минск

в мире

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МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Введенные в 2020 году против Белоруссии западные санкции сыграли позитивную роль для развития страны и для расширения связей за рубежом, заявил в пятницу министр иностранных дел республики Максим Рыженков. Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. "Встряска 2020 года с учетом даже ее проекции на нашу внешнюю политику на самом деле сыграла хорошую роль для нашего развития, для расширения партнерства за рубежом", - цитирует агентство Белта слова Рыженкова на встрече в Гомельском горисполкоме с активом города. Министр сделал акцент на том, что главой государства поставлены задачи по диверсификации поставок товаров, поиску новых точек роста для белорусского экспорта, для внешнеполитических инициатив. "И санкционная позиция, как говорит наш президент, - это не время переживаний, расстройств. Наоборот, это время новых возможностей. Время пересмотреть свое экономическое, торговое положение, осмотреться вокруг и найти новые возможности для роста. И у нас это получается. У нас за последние 5 лет рост товарооборота, в первую очередь экспорта - больше 10%. То, что (направлялось ранее в страны Европы - прим.), ушло в другие страны. И ушло не в убыток для нас", - сказал глава внешнеполитического ведомства. По его словам, решается и вопрос привлечения инвестиций, и импортозамещения. "Оказывается, некоторые вещи мы можем делать сами. Как оказалось, гораздо дешевле. Некоторые - в рамках промышленной кооперации с Российской Федерацией", - сказал Рыженков. Он сообщил, что по некоторым позициям переориентировались поставки, то, что ранее закупалось на Западе, теперь идет из Китая. "То, что сегодня есть спад в отношениях со странами Запада - это не наши упущения. В первую очередь это их нежелание с нами работать. А за этим стоит большой комплекс геополитических вещей, которые и обуславливают соответствующие действия западных стран", - сказал Рыженков. Внешнюю политику Белоруссии министр охарактеризовал как миролюбивую, максимально дружественную, максимально ориентированную на партнерство, независимо от политических устремлений или идеологических разночтений соседей или партнеров.

https://ria.ru/20250516/zapad-2017441819.html

https://ria.ru/20250514/parlament-2016852853.html

белоруссия

европа

китай

минск

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белоруссия, европа, китай, максим рыженков, минск, в мире