https://ria.ru/20250516/minoborony-2017267664.html

Минобороны показало кадры поражения украинских складов дронами

Минобороны показало кадры поражения украинских складов дронами - РИА Новости, 16.05.2025

Минобороны показало кадры поражения украинских складов дронами

Минобороны России опубликовало кадры поражения беспилотниками "Герань-2" складов ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на октябрьском направлении. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T09:13:00+03:00

2025-05-16T09:13:00+03:00

2025-05-16T09:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017265371_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_757e8c5b0c34161522872b1be120d125.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения беспилотниками "Герань-2" складов ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на октябрьском направлении. Отмечается, что поражение было нанесено складам подразделения 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На кадрах, снятых с дрона, видны многочисленные взрывы вдоль дороги.

https://ria.ru/20250328/udar-2007859556.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар "Геранями" по складу ВСУ на октябрьском направлении Удар "Геранями" по складу ВСУ на октябрьском направлении 2025-05-16T09:13 true PT0M32S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина