https://ria.ru/20250516/minoborony-2017267664.html
Минобороны показало кадры поражения украинских складов дронами
Минобороны показало кадры поражения украинских складов дронами - РИА Новости, 16.05.2025
Минобороны показало кадры поражения украинских складов дронами
Минобороны России опубликовало кадры поражения беспилотниками "Герань-2" складов ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на октябрьском направлении. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T09:13:00+03:00
2025-05-16T09:13:00+03:00
2025-05-16T09:16:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры поражения беспилотниками "Герань-2" складов ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на октябрьском направлении. Отмечается, что поражение было нанесено складам подразделения 117-й отдельной механизированной бригады ВСУ. На кадрах, снятых с дрона, видны многочисленные взрывы вдоль дороги.
https://ria.ru/20250328/udar-2007859556.html
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Удар "Геранями" по складу ВСУ на октябрьском направлении
Удар "Геранями" по складу ВСУ на октябрьском направлении
2025-05-16T09:13
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PT0M32S
РИА Новости
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Минобороны показало кадры поражения украинских складов дронами
Минобороны показало кадры поражения украинских складов дронами "Герань-2"