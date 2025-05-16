https://ria.ru/20250516/minkultury-2017463382.html

В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с "Пушкинской картой"

В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 16.05.2025

В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с "Пушкинской картой"

Совместная работа Минкультуры РФ и правоохранительных органов по выявлению мошенничества, связанного с программой "Пушкинская карта", продолжается, сообщили в... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:23:00+03:00

2025-05-16T18:23:00+03:00

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россия

рязань

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совместная работа Минкультуры РФ и правоохранительных органов по выявлению мошенничества, связанного с программой "Пушкинская карта", продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства. "Совместная работа Минкультуры России и правоохранительных органов по выявлению мошеннических действий, связанных с Пушкинской картой, продолжается", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, очередные случаи мошенничества были выявлены в Рязани и Новосибирске. Так, в 2022 и 2023 годах после регистрации на платформе "PRO.Культура.РФ" мошенники анонсировали культурные мероприятия, которые на самом деле не проводились. Деньги от продажи билетов по "Пушкинской карте" они оставляли себе. Однако с 2025 года уже на этапе модерации на платформе "PRO.Культура.РФ" действия злоумышленников пресекают. Минкультуры России совместно с Минцифры РФ постоянно продолжают мониторинг соблюдения участниками правил, а в рамках программы цифровой трансформации ведется работа по выявлению нарушителей, после чего их отключают от участия. Кроме того, разработан ряд специальных сервисов, с помощью которых осуществляется предпродажная проверка билетов, а также данных предъявителя билета при посещении. Также Минкультуры России анализирует реализацию программы в регионах страны: проводятся встречи с представителями региональных органов в сфере культуры, выявляются проблемные вопросы и вырабатываются рекомендации. Всего с момента запуска программы "Пушкинская карта" в ней участвуют порядка 12 тысяч учреждений культуры, одобрено более 800 тысяч мероприятий. На мероприятия по программе продано более 91,4 миллиона билетов, в том числе почти 40 миллионов из них - это билеты в кино. Обладателями "Пушкинской карты" стали 12 миллионов молодых людей.

https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html

https://ria.ru/20250516/karty-2017274320.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рязань, новосибирск