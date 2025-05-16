https://ria.ru/20250516/minkultury-2017463382.html
В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с "Пушкинской картой"
В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с "Пушкинской картой" - РИА Новости, 16.05.2025
В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с "Пушкинской картой"
Совместная работа Минкультуры РФ и правоохранительных органов по выявлению мошенничества, связанного с программой "Пушкинская карта", продолжается, сообщили в... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:23:00+03:00
2025-05-16T18:23:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совместная работа Минкультуры РФ и правоохранительных органов по выявлению мошенничества, связанного с программой "Пушкинская карта", продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства. "Совместная работа Минкультуры России и правоохранительных органов по выявлению мошеннических действий, связанных с Пушкинской картой, продолжается", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе, очередные случаи мошенничества были выявлены в Рязани и Новосибирске. Так, в 2022 и 2023 годах после регистрации на платформе "PRO.Культура.РФ" мошенники анонсировали культурные мероприятия, которые на самом деле не проводились. Деньги от продажи билетов по "Пушкинской карте" они оставляли себе. Однако с 2025 года уже на этапе модерации на платформе "PRO.Культура.РФ" действия злоумышленников пресекают. Минкультуры России совместно с Минцифры РФ постоянно продолжают мониторинг соблюдения участниками правил, а в рамках программы цифровой трансформации ведется работа по выявлению нарушителей, после чего их отключают от участия. Кроме того, разработан ряд специальных сервисов, с помощью которых осуществляется предпродажная проверка билетов, а также данных предъявителя билета при посещении. Также Минкультуры России анализирует реализацию программы в регионах страны: проводятся встречи с представителями региональных органов в сфере культуры, выявляются проблемные вопросы и вырабатываются рекомендации. Всего с момента запуска программы "Пушкинская карта" в ней участвуют порядка 12 тысяч учреждений культуры, одобрено более 800 тысяч мероприятий. На мероприятия по программе продано более 91,4 миллиона билетов, в том числе почти 40 миллионов из них - это билеты в кино. Обладателями "Пушкинской карты" стали 12 миллионов молодых людей.
https://ria.ru/20250327/afera-2007615066.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, рязань, новосибирск
Россия, Рязань, Новосибирск
В Минкультуры рассказали о выявлении мошенничества с "Пушкинской картой"
В Минкультуры рассказали о работе по выявлению мошенничества с Пушкинской картой
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Совместная работа Минкультуры РФ и правоохранительных органов по выявлению мошенничества, связанного с программой "Пушкинская карта", продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.
«
"Совместная работа Минкультуры России
и правоохранительных органов по выявлению мошеннических действий, связанных с Пушкинской картой, продолжается", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе, очередные случаи мошенничества были выявлены в Рязани
и Новосибирске
. Так, в 2022 и 2023 годах после регистрации на платформе "PRO.Культура.РФ" мошенники анонсировали культурные мероприятия, которые на самом деле не проводились. Деньги от продажи билетов по "Пушкинской карте" они оставляли себе. Однако с 2025 года уже на этапе модерации на платформе "PRO.Культура.РФ" действия злоумышленников пресекают.
Минкультуры России совместно с Минцифры РФ постоянно продолжают мониторинг соблюдения участниками правил, а в рамках программы цифровой трансформации ведется работа по выявлению нарушителей, после чего их отключают от участия. Кроме того, разработан ряд специальных сервисов, с помощью которых осуществляется предпродажная проверка билетов, а также данных предъявителя билета при посещении.
Также Минкультуры России анализирует реализацию программы в регионах страны: проводятся встречи с представителями региональных органов в сфере культуры, выявляются проблемные вопросы и вырабатываются рекомендации.
Всего с момента запуска программы "Пушкинская карта" в ней участвуют порядка 12 тысяч учреждений культуры, одобрено более 800 тысяч мероприятий.
На мероприятия по программе продано более 91,4 миллиона билетов, в том числе почти 40 миллионов из них - это билеты в кино. Обладателями "Пушкинской карты" стали 12 миллионов молодых людей.