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Замглавы МИД Богданов встретился с президентом Ирака - РИА Новости, 16.05.2025
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21:21 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/mid-2017501793.html
Замглавы МИД Богданов встретился с президентом Ирака
Замглавы МИД Богданов встретился с президентом Ирака - РИА Новости, 16.05.2025
Замглавы МИД Богданов встретился с президентом Ирака
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в преддверии открытия 34-го саммита Лиги арабских государств был... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:21:00+03:00
2025-05-16T21:21:00+03:00
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россия
багдад (город)
ближний восток
михаил богданов
владимир путин
лига арабских государств
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в преддверии открытия 34-го саммита Лиги арабских государств был принят президентом Ирака Абдельлатифом Рашидом и вручил ему приветственное послание президента РФ Владимира Путина в адрес участников общеарабской встречи на высшем уровне. "Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений. При этом была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Багдада на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, инвестиционной и иных областях. При обмене мнениями по ближневосточной проблематике с российской стороны была выражена готовность и далее оказывать необходимую поддержку усилиям иракских властей по противодействию террористической угрозе, упрочению конструктивной роли Багдада в региональных делах", - сообщил МИД РФ по итогам встречи. Также констатирована приверженность принципам уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, безальтернативности решения стоящих перед ней задач переходного периода на путях широкого межсирийского политического диалога. Отмечена необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и в целом нормализации ситуации на палестинских территориях в соответствии с известными решениями ООН и ее Совета Безопасности.
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в мире, россия, багдад (город), ближний восток, михаил богданов, владимир путин, лига арабских государств, оон
В мире, Россия, Багдад (город), Ближний Восток, Михаил Богданов, Владимир Путин, Лига арабских государств, ООН
Замглавы МИД Богданов встретился с президентом Ирака

Замглавы МИД Богданов вручил президенту Ирака Рашиду послание от Путина

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМихаил Богданов
Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Михаил Богданов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Африке, замглавы МИД РФ Михаил Богданов в преддверии открытия 34-го саммита Лиги арабских государств был принят президентом Ирака Абдельлатифом Рашидом и вручил ему приветственное послание президента РФ Владимира Путина в адрес участников общеарабской встречи на высшем уровне.
"Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских отношений. При этом была подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Багдада на наращивание взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, топливно-энергетической, инвестиционной и иных областях. При обмене мнениями по ближневосточной проблематике с российской стороны была выражена готовность и далее оказывать необходимую поддержку усилиям иракских властей по противодействию террористической угрозе, упрочению конструктивной роли Багдада в региональных делах", - сообщил МИД РФ по итогам встречи.
Также констатирована приверженность принципам уважения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии, безальтернативности решения стоящих перед ней задач переходного периода на путях широкого межсирийского политического диалога. Отмечена необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и в целом нормализации ситуации на палестинских территориях в соответствии с известными решениями ООН и ее Совета Безопасности.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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В миреРоссияБагдад (город)Ближний ВостокМихаил БогдановВладимир ПутинЛига арабских государствООН
 
 
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