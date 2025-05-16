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МИД Швейцарии не стал комментировать итоги переговоров России и Украины
МИД Швейцарии не стал комментировать итоги переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
МИД Швейцарии не стал комментировать итоги переговоров России и Украины
МИД Швейцарии ознакомился с итогами российско-украинских переговоров в Стамбуле, но не комментирует их, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:22:00+03:00
2025-05-16T19:22:00+03:00
2025-05-16T19:22:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
оон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости. МИД Швейцарии ознакомился с итогами российско-украинских переговоров в Стамбуле, но не комментирует их, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "МИД ознакомился с этим результатом, но не комментирует его. Для Швейцарии очевидно, что всеобъемлющий, прочный и справедливый мир на Украине должен быть основан на Уставе ООН", - ответили в МИД на просьбу прокомментировать итоги этих переговоров. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
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россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
МИД Швейцарии не стал комментировать итоги переговоров России и Украины
МИД Швейцарии не комментирует итоги переговоров России и Украины в Стамбуле
ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости. МИД Швейцарии ознакомился с итогами российско-украинских переговоров в Стамбуле, но не комментирует их, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"МИД ознакомился с этим результатом, но не комментирует его. Для Швейцарии очевидно, что всеобъемлющий, прочный и справедливый мир на Украине должен быть основан на Уставе ООН", - ответили в МИД на просьбу прокомментировать итоги этих переговоров.
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.