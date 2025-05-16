Рейтинг@Mail.ru
МИД Швейцарии не стал комментировать итоги переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/mid-2017481959.html
МИД Швейцарии не стал комментировать итоги переговоров России и Украины
МИД Швейцарии не стал комментировать итоги переговоров России и Украины - РИА Новости, 16.05.2025
МИД Швейцарии не стал комментировать итоги переговоров России и Украины
МИД Швейцарии ознакомился с итогами российско-украинских переговоров в Стамбуле, но не комментирует их, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:22:00+03:00
2025-05-16T19:22:00+03:00
россия
украина
стамбул
владимир мединский
михаил галузин
игорь костюков (генштаб)
оон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780677307_0:300:1601:1200_1920x0_80_0_0_5de47ecfd11d7adef534bce00062848e.jpg
ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости. МИД Швейцарии ознакомился с итогами российско-украинских переговоров в Стамбуле, но не комментирует их, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "МИД ознакомился с этим результатом, но не комментирует его. Для Швейцарии очевидно, что всеобъемлющий, прочный и справедливый мир на Украине должен быть основан на Уставе ООН", - ответили в МИД на просьбу прокомментировать итоги этих переговоров. Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе. В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017455129.html
https://ria.ru/20250516/medinskij-2017418393.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780677307_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_cfe7a0a4239c6a46db1b9301abce1cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, стамбул, владимир мединский, михаил галузин, игорь костюков (генштаб), оон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире
Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков (Генштаб), ООН, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире
МИД Швейцарии не стал комментировать итоги переговоров России и Украины

МИД Швейцарии не комментирует итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле | Перейти в медиабанкРоссийско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле
Перейти в медиабанк
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 16 мая – РИА Новости. МИД Швейцарии ознакомился с итогами российско-украинских переговоров в Стамбуле, но не комментирует их, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"МИД ознакомился с этим результатом, но не комментирует его. Для Швейцарии очевидно, что всеобъемлющий, прочный и справедливый мир на Украине должен быть основан на Уставе ООН", - ответили в МИД на просьбу прокомментировать итоги этих переговоров.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский рассказал о впечатлениях после переговоров в Стамбуле
16 мая, 17:58
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной
16 мая, 16:36
 
РоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийМихаил ГалузинИгорь Костюков (Генштаб)ООНПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала