https://ria.ru/20250516/meksika-2017244665.html

Учителя в Мексике потребовали двухкратного повышения зарплат

Учителя в Мексике потребовали двухкратного повышения зарплат - РИА Новости, 16.05.2025

Учителя в Мексике потребовали двухкратного повышения зарплат

Более 10 тысяч мексиканских учителей, представляющих Национальный координационный совет работников образования CNTE, провели акцию протеста в столице страны с... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T01:39:00+03:00

2025-05-16T01:39:00+03:00

2025-05-16T11:08:00+03:00

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МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. Более 10 тысяч мексиканских учителей, представляющих Национальный координационный совет работников образования CNTE, провели акцию протеста в столице страны с требованием повысить зарплаты на 100% и выразили у здания Национального дворца, где располагается резиденция президента, несогласие с предложением правительства о 10-процентной индексации. "Нам не подходит такое повышение — инфляция его просто съест. Мы продолжаем настаивать на увеличении зарплаты на 100 процентов", - заявила на итоговом митинге преподаватель Эва Тера, генеральный секретарь CNTE в штате Мичоакан. Перед началом этой уличной акции президент Клаудия Шейнбаум объявила о 9-процентном повышении зарплаты для всех работников сферы образования по всей стране, а также о дополнительной прибавке ещё на 1% в сентябре текущего года. Лидер столичного отделения этого оппозиционного профсоюза Педро Эрнандес отметил, что другая часть учителей, входящая в провластный Национальный профсоюз работников образования SNTE, приняла участие в официальной церемонии по случаю Дня учителя, которую провела президент Шейнбаум. "Буквально в нескольких кварталах отсюда проходят торжества для одного из преподавательских секторов, где объявлено о повышении зарплат. Но именно здесь собрались те, кто борется за восстановление отнятых у нас прав — в интересах всех работников", - сказал Эрнандес на площади перед историческим зданием правительства. По данным правительства Мехико, в оппозиционной манифестации, прошедшей по центральному проспекту Реформа, приняли участие около 14 тысяч членов CNTE. В ходе марша среди участников не раз звучал лозунг: "Зарплату учителю - как у президента!" Протестующие предупредили, что в случае отказа выполнить их требования они установят палаточный лагерь на неопределённый срок на главной площади столицы — перед кафедральным собором и Национальным дворцом. Помимо 100-процентного повышения окладов учителя требуют отмены закона о социальном обеспечении госслужащих, снижения пенсионного возраста и улучшения условий медицинского обслуживания. По словам президента Шейнбаум, правительство "хотело бы сделать больше, но бюджет не всегда позволяет". Она призвала протестующих сесть за стол переговоров и отметила, что постепенное снижение пенсионного возраста является непростой задачей, однако правительство "поставило себе такую цель". Среди других мер, озвученных на торжествах по случаю Дня учителя, - увеличение количества отпускных дней и улучшение условий труда преподавателей. День учителя в Мексике был установлен 15 мая 1917 года, по завершении революции 1910 года, и с тех пор ежегодно отмечается как национальный праздник педагогов. По данным Национального института статистики, в 286 тысячах учебных заведений страны работает 2,18 миллиона педагогов. Средняя зарплата учителя в Мексике составляет, по официальным данным 8,7 тысячи песо (около 435 долларов США).

https://ria.ru/20250515/meksika-2017013014.html

https://ria.ru/20250310/meksika-2003975223.html

https://ria.ru/20250509/meksika-2016111017.html

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в мире, мичоакан, мексика, мехико (штат), клаудия шейнбаум