https://ria.ru/20250516/medvedi-2017250448.html

В Приморье впервые сняли видео пробуждения гималайских медведей

В Приморье впервые сняли видео пробуждения гималайских медведей - РИА Новости, 16.05.2025

В Приморье впервые сняли видео пробуждения гималайских медведей

Ученые дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье впервые получили уникальные кадры выхода из берлоги гималайской медведицы с медвежатами после... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T04:03:00+03:00

2025-05-16T04:03:00+03:00

2025-05-16T11:10:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 16 мая – РИА Новости. Ученые дирекции заповедников "Земля леопарда" в Приморье впервые получили уникальные кадры выхода из берлоги гималайской медведицы с медвежатами после пробуждения от зимней спячки, сообщает дирекция. "Съёмка зафиксировала момент пробуждения семейства в скалистой пещере на крутом склоне самой высокой горы Уссурийского заповедника – ранее такая возможность "экстремального" зимнего сна была известен науке, но ни разу не документировалась. Видео снято с помощью коптера в Уссурийском государственном природном заповеднике "Земли леопарда", - говорится в сообщении. Медвежат запечатлели отдыхающими на скальном выступе недалеко от своей пещеры на горе Змеиной, самой высокой точке заповедника. Их возраст 1 – 1,5 года. Уже в этом году медвежата отделятся от матери и начнут самостоятельную жизнь. Ученые отмечают, что необычный на первый взгляд выбор берлоги в скале объясняется гористым рельефом района. На юге Приморья гималайские медведи часто предпочитают пещеры дуплам деревьев. Специалистам удалось снять фазу пробуждения, когда медвежья семья проводит некоторое время возле берлоги, осваиваясь после долгого сна. Обычно самки с детёнышами остаются в укрытии дольше взрослых самцов, которые выходят берлог в феврале–марте. Ученые отмечают, что отдых после зимнего сна мало изучен в поведенческой экологии гималайских медведей. На особо охраняемых природных территориях "Земли леопарда" обитают бурый и белогрудый (гималайский) медведи. Гималайский встречается преимущественно в Юго-Восточной Азии и южной части Дальнего Востока России.

https://ria.ru/20250514/komi-2016984075.html

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