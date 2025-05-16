https://ria.ru/20250516/medvedev-2017459618.html

Медведев поддержал кандидатуру Артюхова на пост секретаря реготделения ЕР

Медведев поддержал кандидатуру Артюхова на пост секретаря реготделения ЕР - РИА Новости, 16.05.2025

Медведев поддержал кандидатуру Артюхова на пост секретаря реготделения ЕР

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на должность... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:13:00+03:00

2025-05-16T18:13:00+03:00

2025-05-16T18:17:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили в "Единой России". Председатель партии провел встречу с Артюховым. "Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора ЯНАО на должность секретаря реготделения "Единой России", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. Медведев обратил внимание на то, что совмещение позиций высшего должностного лица субъекта РФ и руководителя реготделения даёт определенные преимущества — у "Единой России", как у правящей партии, те же задачи, что и у государства. "В партии вы с 2006 года. Кроме того, вы — член Генсовета. Поэтому хотел бы предложить возглавить региональную партийную организацию с учётом той практики, которая в последние годы у нас существует по совмещению этих позиций. Такая синергия возможностей может улучшить реализацию важнейших государственных проектов", - приводятся слова председателя ЕР на официальном сайте партии. Также он попросил уделить повышенное внимание первичным организациям в регионе. "Там — основная жизнь, основные проблемы у людей. Там необходима концентрация усилий — и государственных, и партийных", — пояснил Медведев. Артюхов поблагодари председателя ЕР за поддержку. "Региональное отделение партии "Единая Россия" на Ямале уже много лет доказывает свою эффективность реальными делами. Приоритет останется неизменным — это благополучие каждого ямальца и устойчивое развитие нашего северного региона. Особое внимание по-прежнему будет уделяться помощи участникам СВО и их семьям, системной работе по поддержке различных категорий граждан. Сохраняя лучшие традиции партийной работы, будем и дальше укреплять диалог с жителями, реализовывать важные социальные проекты и обеспечивать комфортные условия жизни на Ямале", - приводятся на сайте партии слова Артюхова.

https://ria.ru/20250516/medvedev-2017455324.html

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политика, россия, ямал, дмитрий медведев, дмитрий артюхов, единая россия