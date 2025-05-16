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Медведев поддержал кандидатуру Артюхова на пост секретаря реготделения ЕР - РИА Новости, 16.05.2025
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18:13 16.05.2025 (обновлено: 18:17 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medvedev-2017459618.html
Медведев поддержал кандидатуру Артюхова на пост секретаря реготделения ЕР
Медведев поддержал кандидатуру Артюхова на пост секретаря реготделения ЕР - РИА Новости, 16.05.2025
Медведев поддержал кандидатуру Артюхова на пост секретаря реготделения ЕР
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на должность... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:13:00+03:00
2025-05-16T18:17:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили в "Единой России". Председатель партии провел встречу с Артюховым. "Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора ЯНАО на должность секретаря реготделения "Единой России", - говорится в сообщении на официальном сайте партии. Медведев обратил внимание на то, что совмещение позиций высшего должностного лица субъекта РФ и руководителя реготделения даёт определенные преимущества — у "Единой России", как у правящей партии, те же задачи, что и у государства. "В партии вы с 2006 года. Кроме того, вы — член Генсовета. Поэтому хотел бы предложить возглавить региональную партийную организацию с учётом той практики, которая в последние годы у нас существует по совмещению этих позиций. Такая синергия возможностей может улучшить реализацию важнейших государственных проектов", - приводятся слова председателя ЕР на официальном сайте партии. Также он попросил уделить повышенное внимание первичным организациям в регионе. "Там — основная жизнь, основные проблемы у людей. Там необходима концентрация усилий — и государственных, и партийных", — пояснил Медведев. Артюхов поблагодари председателя ЕР за поддержку. "Региональное отделение партии "Единая Россия" на Ямале уже много лет доказывает свою эффективность реальными делами. Приоритет останется неизменным — это благополучие каждого ямальца и устойчивое развитие нашего северного региона. Особое внимание по-прежнему будет уделяться помощи участникам СВО и их семьям, системной работе по поддержке различных категорий граждан. Сохраняя лучшие традиции партийной работы, будем и дальше укреплять диалог с жителями, реализовывать важные социальные проекты и обеспечивать комфортные условия жизни на Ямале", - приводятся на сайте партии слова Артюхова.
https://ria.ru/20250516/medvedev-2017455324.html
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политика, россия, ямал, дмитрий медведев, дмитрий артюхов, единая россия
Политика, Россия, Ямал, Дмитрий Медведев, Дмитрий Артюхов, Единая Россия
Медведев поддержал кандидатуру Артюхова на пост секретаря реготделения ЕР

Медведев предложил губернатору ЯНАО Артюхову возглавить реготделение ЕР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи. 16 мая 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова на должность секретаря регионального отделения партии, сообщили в "Единой России".
Председатель партии провел встречу с Артюховым.
Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Медведев поддержал кандидатуру Паслера на пост секретаря реготделения ЕР
16 мая, 18:00
"Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру губернатора ЯНАО на должность секретаря реготделения "Единой России", - говорится в сообщении на официальном сайте партии.
Медведев обратил внимание на то, что совмещение позиций высшего должностного лица субъекта РФ и руководителя реготделения даёт определенные преимущества — у "Единой России", как у правящей партии, те же задачи, что и у государства.
"В партии вы с 2006 года. Кроме того, вы — член Генсовета. Поэтому хотел бы предложить возглавить региональную партийную организацию с учётом той практики, которая в последние годы у нас существует по совмещению этих позиций. Такая синергия возможностей может улучшить реализацию важнейших государственных проектов", - приводятся слова председателя ЕР на официальном сайте партии.
Также он попросил уделить повышенное внимание первичным организациям в регионе. "Там — основная жизнь, основные проблемы у людей. Там необходима концентрация усилий — и государственных, и партийных", — пояснил Медведев.
Артюхов поблагодари председателя ЕР за поддержку.
"Региональное отделение партии "Единая Россия" на Ямале уже много лет доказывает свою эффективность реальными делами. Приоритет останется неизменным — это благополучие каждого ямальца и устойчивое развитие нашего северного региона. Особое внимание по-прежнему будет уделяться помощи участникам СВО и их семьям, системной работе по поддержке различных категорий граждан. Сохраняя лучшие традиции партийной работы, будем и дальше укреплять диалог с жителями, реализовывать важные социальные проекты и обеспечивать комфортные условия жизни на Ямале", - приводятся на сайте партии слова Артюхова.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и врио губернатора Ненецкого автономного округа Ирина Гехт во время встречи. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Медведев поддержал кандидатуру Гехт на пост секретаря реготделения ЕР
16 мая, 17:06
 
ПолитикаРоссияЯмалДмитрий МедведевДмитрий АртюховЕдиная Россия
 
 
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