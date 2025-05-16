Рейтинг@Mail.ru
Мединский прокомментировал теорию Грушевского о "независимой Украине" - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 16.05.2025 (обновлено: 22:15 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017506601.html
Мединский прокомментировал теорию Грушевского о "независимой Украине"
Мединский прокомментировал теорию Грушевского о "независимой Украине" - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский прокомментировал теорию Грушевского о "независимой Украине"
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что даже на Украине иронично относились и относятся к историческим теориям о "независимой Украине". РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:14:00+03:00
2025-05-16T22:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_0025f86d6d4a50524b91d0859a61b039.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что даже на Украине иронично относились и относятся к историческим теориям о "независимой Украине". В программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live" Мединский рассказал об украино-центричной теории профессора Михаила Грушевского (1866-1934 годы). "Грушевский считается основоположником современной украинской историографии. Он действительно целенаправленно всю свою жизнь создавал историю Украины, историю, можно сказать, "независимой Украины". Хотя создавал это понятие довольно натянуто, потому что по большому счету переписывал историю. Там, где это возможно, слово "русский" менял на "украинский" - получалась "независимая Украина", - сказал Мединский. По словам помощника президента, Грушевский "придумал киевское государство". "Относились к этому, кстати сказать, и относятся по сей день, до недавнего времени - сейчас просто боятся об этом говорить - в самой Украине довольно иронично", - подчеркнул Мединский. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017469717.html
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017419498.html
https://ria.ru/20250516/medisnkiy--2017418660.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451255_283:0:3012:2047_1920x0_80_0_0_8077eedaa300daea5cee2b6e18d27a4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Мединский
Мединский прокомментировал теорию Грушевского о "независимой Украине"

Мединский: даже на Украине иронично относятся к теории о "независимой стране"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский
Помощник президента РФ Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что даже на Украине иронично относились и относятся к историческим теориям о "независимой Украине".
В программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live" Мединский рассказал об украино-центричной теории профессора Михаила Грушевского (1866-1934 годы).
Мединский о предостережении Бисмарка - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский процитировал Бисмарка
16 мая, 18:41
"Грушевский считается основоположником современной украинской историографии. Он действительно целенаправленно всю свою жизнь создавал историю Украины, историю, можно сказать, "независимой Украины". Хотя создавал это понятие довольно натянуто, потому что по большому счету переписывал историю. Там, где это возможно, слово "русский" менял на "украинский" - получалась "независимая Украина", - сказал Мединский.
По словам помощника президента, Грушевский "придумал киевское государство".
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского
16 мая, 16:38
"Относились к этому, кстати сказать, и относятся по сей день, до недавнего времени - сейчас просто боятся об этом говорить - в самой Украине довольно иронично", - подчеркнул Мединский.
Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю.
Полное заявление Мединского по итогам переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:37
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир Мединский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала