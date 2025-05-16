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Мединский прокомментировал теорию Грушевского о "независимой Украине"
Мединский прокомментировал теорию Грушевского о "независимой Украине" - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский прокомментировал теорию Грушевского о "независимой Украине"
Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что даже на Украине иронично относились и относятся к историческим теориям о "независимой Украине". РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:14:00+03:00
2025-05-16T22:14:00+03:00
2025-05-16T22:15:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что даже на Украине иронично относились и относятся к историческим теориям о "независимой Украине". В программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live" Мединский рассказал об украино-центричной теории профессора Михаила Грушевского (1866-1934 годы). "Грушевский считается основоположником современной украинской историографии. Он действительно целенаправленно всю свою жизнь создавал историю Украины, историю, можно сказать, "независимой Украины". Хотя создавал это понятие довольно натянуто, потому что по большому счету переписывал историю. Там, где это возможно, слово "русский" менял на "украинский" - получалась "независимая Украина", - сказал Мединский. По словам помощника президента, Грушевский "придумал киевское государство". "Относились к этому, кстати сказать, и относятся по сей день, до недавнего времени - сейчас просто боятся об этом говорить - в самой Украине довольно иронично", - подчеркнул Мединский. Российские власти не раз заявляли, что некоторые западные страны пытаются переписать историю.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017469717.html
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украина, россия, владимир мединский
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Мединский
Мединский прокомментировал теорию Грушевского о "независимой Украине"
Мединский: даже на Украине иронично относятся к теории о "независимой стране"