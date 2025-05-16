Мединский ответил тем, кто предлагал вести переговоры после "перемирия"
Мединский ответил на предложение о переговорах после перемирия словами Наполеона
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" ответил тем, кто предлагал вести переговоры после "перемирия", словами императора Франции Наполеона, что война и переговоры ведутся одновременно.
«
"О чем говорят сейчас многие, якобы сначала - перемирие, и так было всегда, 30, 60 дней - неважно, сначала - перемирие, а потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают. Как правило, всегда, как говорил Наполеон: "война и переговоры ведутся одновременно", - заявил Мединский.
Помощник президента России привел несколько исторических примеров, когда переговоры между воющими сторонами шли на протяжении всех боевых действий: так, на протяжении 15 лет Вьетнамской войны США и Вьетнам вели переговоры. Аналогичная ситуация наблюдалась и в период Корейской войны. Если рассмотреть XX век, а именно советско-финскую войну, можно увидеть, как повторяется история, уточнил Мединский.
«
"Самое, наверное, для нас, да, тоже, если XX век возьмем, советско-финская война, вообще история повторяется удивительным образом. (Глава СССР Иосиф) Сталин предлагает перемирие Финляндии, заключение мира. Англичане и французы подзуживают: нельзя с советами договариваться, нельзя заключать мир. Мы вам обеспечим военную помощь, придут добровольческие экспедиционные корпуса из-за Англии и Франции. Ну и кто, естественно, не прибыл? Не успели… Затем по ходу боевых действий идут мирные переговоры и в конце концов… ставится точка, после этого заключается мир и заканчиваются боевые действия... Война и переговоры всегда идут в истории одновременно", - заключил Мединский.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал возглавляющий российскую делегацию Мединский, с 10 утра пятницы делегация России будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.