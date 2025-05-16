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Мединский ответил тем, кто предлагал вести переговоры после "перемирия"

Мединский ответил тем, кто предлагал вести переговоры после "перемирия" - РИА Новости, 16.05.2025

Мединский ответил тем, кто предлагал вести переговоры после "перемирия"

Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" ответил тем, кто предлагал вести... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:36:00+03:00

2025-05-16T18:36:00+03:00

2025-05-16T23:21:00+03:00

владимир мединский

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

украина

россия

стамбул

евгений попов

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский в интервью Евгению Попову в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" ответил тем, кто предлагал вести переговоры после "перемирия", словами императора Франции Наполеона, что война и переговоры ведутся одновременно."О чем говорят сейчас многие, якобы сначала - перемирие, и так было всегда, 30, 60 дней - неважно, сначала - перемирие, а потом переговоры о достижении мира. Так говорят люди, которые вообще историю не знают. Как правило, всегда, как говорил Наполеон: "война и переговоры ведутся одновременно", - заявил Мединский.Помощник президента России привел несколько исторических примеров, когда переговоры между воющими сторонами шли на протяжении всех боевых действий: так, на протяжении 15 лет Вьетнамской войны США и Вьетнам вели переговоры. Аналогичная ситуация наблюдалась и в период Корейской войны. Если рассмотреть XX век, а именно советско-финскую войну, можно увидеть, как повторяется история, уточнил Мединский."Самое, наверное, для нас, да, тоже, если XX век возьмем, советско-финская война, вообще история повторяется удивительным образом. (Глава СССР Иосиф) Сталин предлагает перемирие Финляндии, заключение мира. Англичане и французы подзуживают: нельзя с советами договариваться, нельзя заключать мир. Мы вам обеспечим военную помощь, придут добровольческие экспедиционные корпуса из-за Англии и Франции. Ну и кто, естественно, не прибыл? Не успели… Затем по ходу боевых действий идут мирные переговоры и в конце концов… ставится точка, после этого заключается мир и заканчиваются боевые действия... Война и переговоры всегда идут в истории одновременно", - заключил Мединский.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал возглавляющий российскую делегацию Мединский, с 10 утра пятницы делегация России будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>

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Кадры с переговоров России и Украины в Стамбуле Кадры с переговоров России и Украины 2025-05-16T18:36 true PT0M09S

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владимир мединский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, россия, стамбул, евгений попов, владимир путин