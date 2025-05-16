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Мединский рассказал о впечатлениях после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
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17:58 16.05.2025 (обновлено: 18:05 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017455129.html
Мединский рассказал о впечатлениях после переговоров в Стамбуле
Мединский рассказал о впечатлениях после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский рассказал о впечатлениях после переговоров в Стамбуле
Настроение делегации РФ после переговоров в Стамбуле с Украиной хорошее, сказал РИА Новости глава российской делегации Владимир Мединский. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T17:58:00+03:00
2025-05-16T18:05:00+03:00
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
игорь костюков (генштаб)
владимир мединский
украина
стамбул
михаил галузин
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Настроение делегации РФ после переговоров в Стамбуле с Украиной хорошее, сказал РИА Новости глава российской делегации Владимир Мединский."Хорошее", - сказал он, комментируя настроение после переговоров с Украиной, и улыбнулся.Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017434904.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, игорь костюков (генштаб), владимир мединский, украина, стамбул, михаил галузин, в мире
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Игорь Костюков (Генштаб), Владимир Мединский, Украина, Стамбул, Михаил Галузин, В мире
Мединский рассказал о впечатлениях после переговоров в Стамбуле

Мединский: настроение после переговоров с Украиной в Стамбуле хорошее

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Настроение делегации РФ после переговоров в Стамбуле с Украиной хорошее, сказал РИА Новости глава российской делегации Владимир Мединский.
"Хорошее", - сказал он, комментируя настроение после переговоров с Украиной, и улыбнулся.
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
"Впервые за три года": на Западе прокомментировали переговоры в Стамбуле
16 мая, 16:56
Переговоры РФ и Украины начались в Стамбуле в 13.30 мск и продлились почти два часа.
Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. В нее также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с 10 утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу первой прошла встреча США, Украины и Турции.
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала недоумение на Украине
16 мая, 15:09
 
Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияИгорь Костюков (Генштаб)Владимир МединскийУкраинаСтамбулМихаил ГалузинВ мире
 
 
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