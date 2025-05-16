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Мединский рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 16.05.2025 (обновлено: 17:48 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017419498.html
Мединский рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского
Мединский рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского
Украинская сторона в ходе переговоров в Стамбуле запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:38:00+03:00
2025-05-16T17:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
россия
владимир мединский
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
украина
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Украинская сторона в ходе переговоров в Стамбуле запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский."Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению", - сказал Мединский журналистам.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017413658.html
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киев, россия, владимир мединский, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, украина, стамбул
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Владимир Мединский, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Украина, Стамбул
Мединский рассказал о возможности встречи Путина и Зеленского

Мединский: Россия приняла к сведению запрос Украины на встречу глав государств

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025
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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Украинская сторона в ходе переговоров в Стамбуле запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.
"Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли этот запрос к сведению", - сказал Мединский журналистам.
Министр обороны Украины Рустем Умеров отвечает на вопросы журналистов после переговоров между делегациями России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Умеров назвал вопросы, которые стороны обсудили на переговорах в Стамбуле
16 мая, 16:30
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
В США сделали неожиданное заявление о Путине из-за переговоров в Стамбуле
16 мая, 14:06
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВладимир МединскийВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025УкраинаСтамбул
 
 
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