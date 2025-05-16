https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017419131.html
Москва и Киев представят свое видение прекращения огня, заявил Мединский
Москва и Киев представят свое видение прекращения огня, заявил Мединский - РИА Новости, 16.05.2025
Москва и Киев представят свое видение прекращения огня, заявил Мединский
Москва и Киев на переговорах договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня, сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:37:00+03:00
2025-05-16T16:37:00+03:00
2025-05-16T17:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
москва
киев
россия
владимир мединский
украина
стамбул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451660_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_1bc05618257c05fe79d51bc27050bda2.jpg
СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Москва и Киев на переговорах договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня, сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях", - сказал Мединский журналистам по итогам переговоров РФ и Украины.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418286.html
москва
киев
россия
украина
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017451660_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e31e6c0689e33cfe56da261f4c3c070e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, москва, киев, россия, владимир мединский, украина, стамбул, в мире
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Москва, Киев, Россия, Владимир Мединский, Украина, Стамбул, В мире
Москва и Киев представят свое видение прекращения огня, заявил Мединский
Мединский: Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня