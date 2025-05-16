https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017419131.html

Москва и Киев представят свое видение прекращения огня, заявил Мединский

Москва и Киев представят свое видение прекращения огня, заявил Мединский - РИА Новости, 16.05.2025

Москва и Киев представят свое видение прекращения огня, заявил Мединский

Москва и Киев на переговорах договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня, сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:37:00+03:00

2025-05-16T16:37:00+03:00

2025-05-16T17:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

москва

киев

россия

владимир мединский

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стамбул

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СТАМБУЛ, 16 мая - РИА Новости. Москва и Киев на переговорах договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня, сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента РФ Владимир Мединский."Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях", - сказал Мединский журналистам по итогам переговоров РФ и Украины.

https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418286.html

москва

киев

россия

украина

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