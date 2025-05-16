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Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году - РИА Новости, 16.05.2025
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22:39 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/medinskij-2017508434.html
Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году
Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году - РИА Новости, 16.05.2025
Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году
Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T22:39:00+03:00
2025-05-16T22:39:00+03:00
республика крым
россия
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владимир мединский
лаврентий берия
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году. Говоря о передаче Крыма Украине, Мединский напомнил, что в начале 1954 года отмечалось 300-летие Переяславской рады. Кроме того, помощник президента РФ указал, что в декабре 1953 был расстрелян советский государственный и партийный деятель Лаврентий Берия. "(Советский политический, государственный и партийный деятель Никита) Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК (центральном комитете КПСС - ред.). Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс - это все галиматья", - сказал Мединский на лекции в программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live". Помощник президента подчеркнул, что подходящим поводом для передачи Крыма была 300-летняя годовщина Переяславской рады. "Причина - голоса, личная власть", - отметил Мединский, добавив, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц. Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но, как заключил помощник президента России, в случае с Крымом все решения шли от центральных властей.
https://ria.ru/20240902/khruschev-1969878853.html
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республика крым, россия, украина, владимир мединский, лаврентий берия, кпсс
Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Мединский, Лаврентий Берия, КПСС
Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году

Помощник президента Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году

© РИА Новости / Александр ГальперинВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году.
Говоря о передаче Крыма Украине, Мединский напомнил, что в начале 1954 года отмечалось 300-летие Переяславской рады. Кроме того, помощник президента РФ указал, что в декабре 1953 был расстрелян советский государственный и партийный деятель Лаврентий Берия.
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"(Советский политический, государственный и партийный деятель Никита) Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК (центральном комитете КПСС - ред.). Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс - это все галиматья", - сказал Мединский на лекции в программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live".
Помощник президента подчеркнул, что подходящим поводом для передачи Крыма была 300-летняя годовщина Переяславской рады.
"Причина - голоса, личная власть", - отметил Мединский, добавив, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц.
Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но, как заключил помощник президента России, в случае с Крымом все решения шли от центральных властей.
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Республика КрымРоссияУкраинаВладимир МединскийЛаврентий БерияКПСС
 
 
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