https://ria.ru/20250516/medinskij-2017508434.html

Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году

Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году - РИА Новости, 16.05.2025

Мединский объяснил причины передачи Крыма Украине в 1954 году

Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:39:00+03:00

2025-05-16T22:39:00+03:00

2025-05-16T22:39:00+03:00

республика крым

россия

украина

владимир мединский

лаврентий берия

кпсс

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил логику передачи Крыма Украине в 1954 году. Говоря о передаче Крыма Украине, Мединский напомнил, что в начале 1954 года отмечалось 300-летие Переяславской рады. Кроме того, помощник президента РФ указал, что в декабре 1953 был расстрелян советский государственный и партийный деятель Лаврентий Берия. "(Советский политический, государственный и партийный деятель Никита) Хрущев на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников, ему нужны эти голоса в ЦК (центральном комитете КПСС - ред.). Все это объяснялось, что там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс - это все галиматья", - сказал Мединский на лекции в программе "Рассказы из русской истории" на телеканале "Соловьев.Live". Помощник президента подчеркнул, что подходящим поводом для передачи Крыма была 300-летняя годовщина Переяславской рады. "Причина - голоса, личная власть", - отметил Мединский, добавив, что в подобном исходе был заинтересован не только Хрущев, но и группа лиц. Подобное перераспределение территорий было разрешено производить внутри страны, но, как заключил помощник президента России, в случае с Крымом все решения шли от центральных властей.

https://ria.ru/20240902/khruschev-1969878853.html

https://ria.ru/20241223/krym-1990866711.html

республика крым

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, россия, украина, владимир мединский, лаврентий берия, кпсс