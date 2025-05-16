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В Ингушетии спасатели ищут пятилетнего мальчика, утонувшего в реке - РИА Новости, 16.05.2025
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19:19 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/mchs-2017481151.html
В Ингушетии спасатели ищут пятилетнего мальчика, утонувшего в реке
В Ингушетии спасатели ищут пятилетнего мальчика, утонувшего в реке - РИА Новости, 16.05.2025
В Ингушетии спасатели ищут пятилетнего мальчика, утонувшего в реке
Спасатели в Ингушетии ведут поиски пятилетнего мальчика, который, по предварительным данным, утонул в реке Сунжа, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:19:00+03:00
2025-05-16T19:19:00+03:00
происшествия
республика ингушетия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Спасатели в Ингушетии ведут поиски пятилетнего мальчика, который, по предварительным данным, утонул в реке Сунжа, сообщило региональное ГУ МЧС РФ. "В 17.15 мск в пятницу в дежурную смену поступила информация, что в реке Сунжа в сельском поселении Плиево утонул ребенок 2020 года рождения", - говорится в сообщении. В поисках ребенка участвуют 11 спасателей, также задействованы беспилотные летательные аппараты.
https://ria.ru/20250504/mchs-2014939331.html
республика ингушетия
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происшествия, республика ингушетия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Ингушетия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ингушетии спасатели ищут пятилетнего мальчика, утонувшего в реке

В Ингушетии спасатели ищут пятилетнего мальчика, который утонул в реке Сунжа

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Спасатели в Ингушетии ведут поиски пятилетнего мальчика, который, по предварительным данным, утонул в реке Сунжа, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
"В 17.15 мск в пятницу в дежурную смену поступила информация, что в реке Сунжа в сельском поселении Плиево утонул ребенок 2020 года рождения", - говорится в сообщении.
В поисках ребенка участвуют 11 спасателей, также задействованы беспилотные летательные аппараты.
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ПроисшествияРеспублика ИнгушетияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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