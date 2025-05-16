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МЧС определит порядок действий волонтеров при тушении пожаров в Забайкалье
МЧС определит порядок действий волонтеров при тушении пожаров в Забайкалье - РИА Новости, 16.05.2025
МЧС определит порядок действий волонтеров при тушении пожаров в Забайкалье
Только обученные и экипированные добровольцы будут привлекаться в тушению природных пожаров на территории Забайкальского края во избежание происшествий,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:04:00+03:00
2025-05-16T14:04:00+03:00
2025-05-16T19:07:00+03:00
забайкальский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Только обученные и экипированные добровольцы будут привлекаться в тушению природных пожаров на территории Забайкальского края во избежание происшествий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. В ведомстве отметили, что в пятницу в Чите прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, посвященное текущей оперативной лесопожарной обстановке в регионе. В ходе мероприятия были заслушаны подробные доклады о ситуации, складывающейся на территории Забайкалья и мерах, принимаемых по ее стабилизации. "К тушению будут допускаться только обученные и экипированные добровольцы, что повысит эффективность их действий и снизит риски", - говорится в сообщении. Отмечается, что во избежание происшествий и координации действий в Забайкалье планируется определить порядок и алгоритм действий добровольческих и волонтерских организаций при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, направленных на их предотвращение.
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забайкальский край, россия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, общество
Забайкальский край, Россия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Общество
МЧС определит порядок действий волонтеров при тушении пожаров в Забайкалье
МЧС: тушить пожары в Забайкалье будут только обученные добровольцы
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Только обученные и экипированные добровольцы будут привлекаться в тушению природных пожаров на территории Забайкальского края во избежание происшествий, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
В ведомстве отметили, что в пятницу в Чите прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, посвященное текущей оперативной лесопожарной обстановке в регионе. В ходе мероприятия были заслушаны подробные доклады о ситуации, складывающейся на территории Забайкалья и мерах, принимаемых по ее стабилизации.
"К тушению будут допускаться только обученные и экипированные добровольцы, что повысит эффективность их действий и снизит риски", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во избежание происшествий и координации действий в Забайкалье планируется определить порядок и алгоритм действий добровольческих и волонтерских организаций при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ, направленных на их предотвращение.