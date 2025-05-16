https://ria.ru/20250516/mchs-2017255564.html

В подольском автосервисе локализовали пожар на 1,5 тысячи "квадратов"

В подольском автосервисе локализовали пожар на 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 16.05.2025

В подольском автосервисе локализовали пожар на 1,5 тысячи "квадратов"

Крупный пожар в подольском автосервисе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в подмосковном ГУМЧС. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:58:00+03:00

2025-05-16T05:58:00+03:00

2025-05-16T11:45:00+03:00

происшествия

подольск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Крупный пожар в подольском автосервисе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в подмосковном ГУМЧС. Ранее МЧС сообщило о пожаре в автосервисе на Промышленной улице в Подольске, информация о пострадавших не поступала. "Пожар локализован на 1 500 "квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250515/pozhar-2017048666.html

подольск

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2025

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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)