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В подольском автосервисе локализовали пожар на 1,5 тысячи "квадратов"
В подольском автосервисе локализовали пожар на 1,5 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 16.05.2025
В подольском автосервисе локализовали пожар на 1,5 тысячи "квадратов"
Крупный пожар в подольском автосервисе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в подмосковном ГУМЧС. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:58:00+03:00
2025-05-16T05:58:00+03:00
2025-05-16T11:45:00+03:00
происшествия
подольск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Крупный пожар в подольском автосервисе локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили в подмосковном ГУМЧС. Ранее МЧС сообщило о пожаре в автосервисе на Промышленной улице в Подольске, информация о пострадавших не поступала. "Пожар локализован на 1 500 "квадратах", - говорится в Telegram-канале ведомства.
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происшествия, подольск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подольском автосервисе локализовали пожар на 1,5 тысячи "квадратов"
МЧС: пожар в автосервисе в Подольске локализовали