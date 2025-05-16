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В Подмосковье загорелся автосервис - РИА Новости, 16.05.2025
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05:26 16.05.2025 (обновлено: 11:47 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/mchs-2017253657.html
В Подмосковье загорелся автосервис
В Подмосковье загорелся автосервис - РИА Новости, 16.05.2025
В Подмосковье загорелся автосервис
Автосервис горит в подмосковном Подольске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T05:26:00+03:00
2025-05-16T11:47:00+03:00
происшествия
подольск
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автосервис горит в подмосковном Подольске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Подольске МЧС России тушит автосервис. На улице Промышленной горит здание на 1 500 квадратах. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
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подольск
россия
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происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Подольск, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся автосервис

МЧС: в Подольске загорелся автосервис на площади 1,5 тысячи квадратов

© МЧС Московской области/TelegramПожар в автосервисе на Промышленной улице в Подольске. 16 мая 2025
Пожар в автосервисе на Промышленной улице в Подольске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© МЧС Московской области/Telegram
Пожар в автосервисе на Промышленной улице в Подольске. 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автосервис горит в подмосковном Подольске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ.
Подольске МЧС России тушит автосервис. На улице Промышленной горит здание на 1 500 квадратах. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияПодольскРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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