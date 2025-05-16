https://ria.ru/20250516/mchs-2017253657.html

В Подмосковье загорелся автосервис

В Подмосковье загорелся автосервис - РИА Новости, 16.05.2025

В Подмосковье загорелся автосервис

Автосервис горит в подмосковном Подольске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T05:26:00+03:00

2025-05-16T05:26:00+03:00

2025-05-16T11:47:00+03:00

происшествия

подольск

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Автосервис горит в подмосковном Подольске на площади 1,5 тысячи квадратных метров, информации о пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В Подольске МЧС России тушит автосервис. На улице Промышленной горит здание на 1 500 квадратах. На месте работают 20 сотрудников и 7 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250515/pozhar-2017048666.html

подольск

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, подольск, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)