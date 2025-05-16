https://ria.ru/20250516/mchs-2017247453.html

В МЧС рассказали о запрете сжигания мусора на приусадебных участках

В МЧС рассказали о запрете сжигания мусора на приусадебных участках - РИА Новости, 16.05.2025

В МЧС рассказали о запрете сжигания мусора на приусадебных участках

Введение особого противопожарного режима предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, тополиного пуха и сухостоя, в том числе на... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T02:53:00+03:00

2025-05-16T02:53:00+03:00

2025-05-16T06:06:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Введение особого противопожарного режима предусматривает полный запрет на разведение костров, сжигание мусора, тополиного пуха и сухостоя, в том числе на приусадебных участках, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Московской области. В ведомстве напомнили, что особый противопожарный режим с дополнительными требованиями пожарной безопасности был введен на территории региона 16 апреля. "Особый противопожарный режим – вынужденная мера реагирования на высокую пожарную опасность, он необходим, прежде всего, для снижения вероятности возникновения лесных пожаров", — сказал собеседник агентства. Он отметил, что данная мера также направлена на обеспечение безопасности населения, сохранения жизни людей и их имущества. "При особом противопожарном режиме запрещается разводить костры, жечь мусор, траву, листву, сухостой, тополиный пух, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Это касается как общественных мест, так и приусадебных участков", — подчеркнул представитель ведомства. Он добавил, что за нарушение правил противопожарного режима грозит административная или даже уголовная ответственность. По статье 20.4 КоАП России штраф за разведение костров в особый противопожарный режим для физических лиц увеличен до 20 тысяч рублей. На должностных лиц штраф накладывается в размере до 60 тысяч рублей, а юридическим лицам грозит до 800 тысяч. К штрафу также может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Если же огонь приведет к причинению тяжкого вреда здоровью человека, то наступит уголовная ответственность по статье 219 Уголовного кодекса.

https://ria.ru/20250516/shashlyk-2017246141.html

https://ria.ru/20250507/tsvety-2015426869.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)