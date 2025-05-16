https://ria.ru/20250516/matushkin-2017406008.html

Матушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы

Матушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы - РИА Новости, 16.05.2025

Матушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы

Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным навестили подшефное учреждение регионального парламента – Тамбовский... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:00:00+03:00

2025-05-16T16:00:00+03:00

2025-05-16T16:00:00+03:00

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным навестили подшефное учреждение регионального парламента – Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба облпарламента. "Дружба областной думы и дома-интерната длится больше пяти лет. Депутаты традиционно поздравляют подопечных учреждения с праздниками, интересуются их нуждами, стараются оказывать разностороннюю помощь. И, конечно же, поздравляют с Днем Победы", — приводит пресс-служба слова Матушкина. Через сотрудников учреждения парламентарии во главе с Матушкиным передали ветеранам от депутатского корпуса поздравления с Днем Победы, слова благодарности за достойный трудовой путь и пожелания крепкого здоровья и долголетия. Также, ветеранам подарили цветы и подарки. "Привезли подопечным учреждения цветы, лимонад и качели. Они дополнят зону отдыха на территории учреждения, и пожилые люди смогут чаще и комфортнее проводить время на свежем воздухе в теплое время года", — добавил Матушкин. Сейчас в доме-интернате проживают 166 пенсионеров. Среди них — труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, больше пятидесяти ветеранов труда. "Внимание к людям, которые защищали нашу страну, трудились и восстанавливали ее после войны – наш святой долг и наша важнейшая обязанность", — заключил спикер облпарламента.

https://ria.ru/20250423/matushkin-2013002316.html

https://ria.ru/20250128/matushkin-1995957568.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума