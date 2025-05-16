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Матушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы - РИА Новости, 16.05.2025
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Тамбовская область
 
16:00 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/matushkin-2017406008.html
Матушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы
Матушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы - РИА Новости, 16.05.2025
Матушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы
Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным навестили подшефное учреждение регионального парламента – Тамбовский... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:00:00+03:00
2025-05-16T16:00:00+03:00
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным навестили подшефное учреждение регионального парламента – Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба облпарламента. "Дружба областной думы и дома-интерната длится больше пяти лет. Депутаты традиционно поздравляют подопечных учреждения с праздниками, интересуются их нуждами, стараются оказывать разностороннюю помощь. И, конечно же, поздравляют с Днем Победы", — приводит пресс-служба слова Матушкина. Через сотрудников учреждения парламентарии во главе с Матушкиным передали ветеранам от депутатского корпуса поздравления с Днем Победы, слова благодарности за достойный трудовой путь и пожелания крепкого здоровья и долголетия. Также, ветеранам подарили цветы и подарки. "Привезли подопечным учреждения цветы, лимонад и качели. Они дополнят зону отдыха на территории учреждения, и пожилые люди смогут чаще и комфортнее проводить время на свежем воздухе в теплое время года", — добавил Матушкин. Сейчас в доме-интернате проживают 166 пенсионеров. Среди них — труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, больше пятидесяти ветеранов труда. "Внимание к людям, которые защищали нашу страну, трудились и восстанавливали ее после войны – наш святой долг и наша важнейшая обязанность", — заключил спикер облпарламента.
https://ria.ru/20250423/matushkin-2013002316.html
https://ria.ru/20250128/matushkin-1995957568.html
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евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума
Матушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы

Матушкин: депутаты Тамбовской думы поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думыМатушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы
Матушкин: тамбовские депутаты поздравили ветеранов с 80-й годовщиной Победы - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думы
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным навестили подшефное учреждение регионального парламента – Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба облпарламента.
"Дружба областной думы и дома-интерната длится больше пяти лет. Депутаты традиционно поздравляют подопечных учреждения с праздниками, интересуются их нуждами, стараются оказывать разностороннюю помощь. И, конечно же, поздравляют с Днем Победы", — приводит пресс-служба слова Матушкина.
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Через сотрудников учреждения парламентарии во главе с Матушкиным передали ветеранам от депутатского корпуса поздравления с Днем Победы, слова благодарности за достойный трудовой путь и пожелания крепкого здоровья и долголетия. Также, ветеранам подарили цветы и подарки.
"Привезли подопечным учреждения цветы, лимонад и качели. Они дополнят зону отдыха на территории учреждения, и пожилые люди смогут чаще и комфортнее проводить время на свежем воздухе в теплое время года", — добавил Матушкин.
Сейчас в доме-интернате проживают 166 пенсионеров. Среди них — труженики тыла, вдовы участников Великой Отечественной войны, больше пятидесяти ветеранов труда.
"Внимание к людям, которые защищали нашу страну, трудились и восстанавливали ее после войны – наш святой долг и наша важнейшая обязанность", — заключил спикер облпарламента.
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