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Лукашенко высказался о размещении "Орешника" в Белоруссии

Лукашенко высказался о размещении "Орешника" в Белоруссии - РИА Новости, 16.05.2025

Лукашенко высказался о размещении "Орешника" в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская стороны значительно продвинулись в деле размещения на белорусской территории... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:07:00+03:00

2025-05-16T12:07:00+03:00

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская стороны значительно продвинулись в деле размещения на белорусской территории самого современного вооружения, включая комплекс "Орешник"."Вы знаете это хорошо. Реализуем замысел, который мы обсуждали с (президентом России) Владимиром Путиным по размещению здесь самых передовых видов оружия для обороны. В том числе "Орешник" и так далее. Мы здесь значительно продвинулись", - сказал глава белорусского государства на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Его слова приводит агентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что стороны очень активно работают над перспективными видами вооружений. "Мы обсудим сегодня эти вопросы. Поэтому все должны понимать, что мы здесь не шутим. Мы ни на кого нападать не собираемся. Но если… Мы вынуждены защищать не только историческую правду, но и свою землю, своих родных, близких, семьи свои и наше Отечество. В этом вы можете быть уверены. Мы абсолютно готовы и не подведем в нашей части наших российских братьев", - сказал белорусский лидер.

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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, андрей белоусов, в мире