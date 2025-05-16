https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017312368.html

Лукашенко общался с Путиным 14 мая

Лукашенко общался с Путиным 14 мая - РИА Новости, 16.05.2025

Лукашенко общался с Путиным 14 мая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позавчера общался с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:04:00+03:00

2025-05-16T12:04:00+03:00

2025-05-16T12:13:00+03:00

владимир путин

белоруссия

александр лукашенко

андрей белоусов

министерство обороны рф (минобороны рф)

союзное государство

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позавчера общался с главой российского государства Владимиром Путиным."Мы говорили с ним позавчера", - сказал Лукашенко. Фрагмент встречи президента Белоруссии с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Со своей стороны, Белоусов передал "самые теплые слова" от Путина, с которым глава минобороны говорил, по его словам, разговаривал "буквально сегодня ночью"."Он очень долго называл теплые слова, которые я вам должен передать. Но суть состоит в том, что у нас не просто дружба, мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга без слов", - сказал Белоусов.

https://ria.ru/20250514/parlament-2016852853.html

https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015618820.html

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владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), союзное государство