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Лукашенко общался с Путиным 14 мая - РИА Новости, 16.05.2025
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12:04 16.05.2025 (обновлено: 12:13 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017312368.html
Лукашенко общался с Путиным 14 мая
Лукашенко общался с Путиным 14 мая - РИА Новости, 16.05.2025
Лукашенко общался с Путиным 14 мая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позавчера общался с главой российского государства Владимиром Путиным. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:04:00+03:00
2025-05-16T12:13:00+03:00
владимир путин
белоруссия
александр лукашенко
андрей белоусов
министерство обороны рф (минобороны рф)
союзное государство
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позавчера общался с главой российского государства Владимиром Путиным."Мы говорили с ним позавчера", - сказал Лукашенко. Фрагмент встречи президента Белоруссии с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".Со своей стороны, Белоусов передал "самые теплые слова" от Путина, с которым глава минобороны говорил, по его словам, разговаривал "буквально сегодня ночью"."Он очень долго называл теплые слова, которые я вам должен передать. Но суть состоит в том, что у нас не просто дружба, мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга без слов", - сказал Белоусов.
https://ria.ru/20250514/parlament-2016852853.html
https://ria.ru/20250509/diplomatiya-2015618820.html
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владимир путин, белоруссия, александр лукашенко, андрей белоусов, министерство обороны рф (минобороны рф), союзное государство
Владимир Путин, Белоруссия, Александр Лукашенко, Андрей Белоусов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Союзное государство
Лукашенко общался с Путиным 14 мая

Лукашенко заявил, что общался с Путиным 14 мая

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве
Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин приветствует президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москве. Архивное фото
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что позавчера общался с главой российского государства Владимиром Путиным.
"Мы говорили с ним позавчера", - сказал Лукашенко. Фрагмент встречи президента Белоруссии с главой минобороны РФ Андреем Белоусовым приводит близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого".
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Парламент Белоруссии ратифицировал соглашение с Россией
14 мая, 12:25
Со своей стороны, Белоусов передал "самые теплые слова" от Путина, с которым глава минобороны говорил, по его словам, разговаривал "буквально сегодня ночью".
"Он очень долго называл теплые слова, которые я вам должен передать. Но суть состоит в том, что у нас не просто дружба, мы уже настолько тесно связаны друг с другом, что уже понимаем друг друга без слов", - сказал Белоусов.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
9 мая, 05:36
 
Владимир ПутинБелоруссияАлександр ЛукашенкоАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Союзное государство
 
 
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