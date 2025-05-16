https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017311130.html

Лукашенко поблагодарил Россию за поставку образцов вооружения

Лукашенко поблагодарил Россию за поставку образцов вооружения - РИА Новости, 16.05.2025

Лукашенко поблагодарил Россию за поставку образцов вооружения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен РФ за поставку Минску образцов вооружения в "непростое время". РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:00:00+03:00

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что благодарен РФ за поставку Минску образцов вооружения в "непростое время"."Что касается военно-технического сотрудничества, я благодарен Российской Федерации за то, что вы нашли в это непростое время возможность поставки в Беларусь закупленных нами образцов вооружения. Я имею в виду самолеты, вертолеты и так далее", - сказал глава белорусского государства на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Его слова приводит агентство Белта.

https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017310512.html

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Варвара Скокшина

россия, александр лукашенко, в мире