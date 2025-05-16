https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017309516.html

Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер

Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер - РИА Новости, 16.05.2025

Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие совместные с Россией военные учения, которые пройдут в том числе на территории республики,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:50:00+03:00

2025-05-16T11:50:00+03:00

2025-05-16T12:25:00+03:00

белоруссия

россия

александр лукашенко

андрей белоусов

союзное государство

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017314918_0:0:2271:1277_1920x0_80_0_0_3a2408be0d44e902e5a9138a4feb491b.jpg

МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие совместные с Россией военные учения, которые пройдут в том числе на территории республики, носят оборонительный характер, страны не собираются ни на кого нападать."Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С (президентом России) Владимиром Владимировичем (Путиным) мы обсуждали этот вопрос", - сказал глава белорусского государства на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Его слова приводит агентство Белта."Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20250514/parlament-2016852853.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, россия, александр лукашенко, андрей белоусов, союзное государство