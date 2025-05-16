Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер
Лукашенко: учения Минска и Москвы в Белоруссии носят оборонительный характер
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие совместные с Россией военные учения, которые пройдут в том числе на территории республики, носят оборонительный характер, страны не собираются ни на кого нападать.
"Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С (президентом России) Владимиром Владимировичем (Путиным) мы обсуждали этот вопрос", - сказал глава белорусского государства на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Его слова приводит агентство Белта.
"Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов", - добавил Лукашенко.