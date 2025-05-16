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Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер - РИА Новости, 16.05.2025
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11:50 16.05.2025 (обновлено: 12:25 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017309516.html
Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер
Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер - РИА Новости, 16.05.2025
Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие совместные с Россией военные учения, которые пройдут в том числе на территории республики,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:50:00+03:00
2025-05-16T12:25:00+03:00
белоруссия
россия
александр лукашенко
андрей белоусов
союзное государство
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие совместные с Россией военные учения, которые пройдут в том числе на территории республики, носят оборонительный характер, страны не собираются ни на кого нападать."Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С (президентом России) Владимиром Владимировичем (Путиным) мы обсуждали этот вопрос", - сказал глава белорусского государства на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Его слова приводит агентство Белта."Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов", - добавил Лукашенко.
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белоруссия, россия, александр лукашенко, андрей белоусов, союзное государство
Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Андрей Белоусов, Союзное государство
Лукашенко: белорусско-российские учения носят оборонительный характер

Лукашенко: учения Минска и Москвы в Белоруссии носят оборонительный характер

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящие совместные с Россией военные учения, которые пройдут в том числе на территории республики, носят оборонительный характер, страны не собираются ни на кого нападать.
"Хочу сказать, что к учениям мы готовы. Ничего ни от кого не скрываем. Мы действительно демонстрируем открытость, что эти учения наши и носят оборонительный характер. И ни на кого мы нападать не собираемся, как некоторые там думают. У нас принято решение на уровне президентов по проведению учения. С (президентом России) Владимиром Владимировичем (Путиным) мы обсуждали этот вопрос", - сказал глава белорусского государства на встрече с министром обороны России Андреем Белоусовым. Его слова приводит агентство Белта.
"Что касается нашей части, на полигонах Беларуси, мы готовы. Мы готовы к тому, чтобы, куда надо, вылететь по плану на полигоны России. Наоборот - принять российские войска. И провести совместные учения нашей совместной группировки войск, которая создана в Союзном государстве. В этом плане Россия может не беспокоиться. Мы очень прилично подготовимся. Наша белорусская часть, как и на параде, не будет смотреться хуже других элементов", - добавил Лукашенко.
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БелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоАндрей БелоусовСоюзное государство
 
 
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