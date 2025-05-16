https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017300361.html

Лукашенко проводит встречу с Белоусовым

Лукашенко проводит встречу с Белоусовым - РИА Новости, 16.05.2025

Лукашенко проводит встречу с Белоусовым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:09:00+03:00

2025-05-16T11:09:00+03:00

2025-05-16T12:20:00+03:00

белоруссия

александр лукашенко

андрей белоусов

в мире

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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.Белоусов прибыл в Минск в пятницу с рабочим визитом."Разговор только что начался", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча проходит в кабинете за закрытыми дверьми после короткого протокола.Подчеркивается, что встреча проходит в момент, когда "все следят за политическим сериалом в Стамбуле".

https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016139797.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белоруссия, александр лукашенко, андрей белоусов, в мире