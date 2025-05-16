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Лукашенко проводит встречу с Белоусовым - РИА Новости, 16.05.2025
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11:09 16.05.2025 (обновлено: 12:20 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017300361.html
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым - РИА Новости, 16.05.2025
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:09:00+03:00
2025-05-16T12:20:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
андрей белоусов
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.Белоусов прибыл в Минск в пятницу с рабочим визитом."Разговор только что начался", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча проходит в кабинете за закрытыми дверьми после короткого протокола.Подчеркивается, что встреча проходит в момент, когда "все следят за политическим сериалом в Стамбуле".
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016139797.html
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белоруссия, александр лукашенко, андрей белоусов, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Андрей Белоусов, В мире
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым

Лукашенко проводит встречу с Белоусовым, приехавшим в Белоруссию

© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и министр обороны РФ Андрей Белоусов во время встречи в Минске. 16 мая 2025
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.
Белоусов прибыл в Минск в пятницу с рабочим визитом.
"Разговор только что начался", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча проходит в кабинете за закрытыми дверьми после короткого протокола.
Подчеркивается, что встреча проходит в момент, когда "все следят за политическим сериалом в Стамбуле".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
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БелоруссияАлександр ЛукашенкоАндрей БелоусовВ мире
 
 
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