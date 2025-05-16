https://ria.ru/20250516/lukashenko-2017300361.html
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым - РИА Новости, 16.05.2025
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:09:00+03:00
2025-05-16T11:09:00+03:00
2025-05-16T12:20:00+03:00
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 16 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко встречается с министром обороны России Андреем Белоусовым, сообщает Telegram-канал "Пул первого", близкий к пресс-службе главы белорусского государства.Белоусов прибыл в Минск в пятницу с рабочим визитом."Разговор только что начался", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча проходит в кабинете за закрытыми дверьми после короткого протокола.Подчеркивается, что встреча проходит в момент, когда "все следят за политическим сериалом в Стамбуле".
https://ria.ru/20250509/lukashenko-2016139797.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, александр лукашенко, андрей белоусов, в мире
Белоруссия, Александр Лукашенко, Андрей Белоусов, В мире
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым
Лукашенко проводит встречу с Белоусовым, приехавшим в Белоруссию