https://ria.ru/20250516/lnr-2017411717.html

В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный беспилотником

В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный беспилотником - РИА Новости, 16.05.2025

В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный беспилотником

Поврежденный в результате атаки украинского беспилотника детский сад в Старобельске вывели из эксплуатации, дети были переведены в другие дошкольные... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:24:00+03:00

2025-05-16T16:24:00+03:00

2025-05-16T16:41:00+03:00

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старобельск

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Поврежденный в результате атаки украинского беспилотника детский сад в Старобельске вывели из эксплуатации, дети были переведены в другие дошкольные образования, сообщили в правительстве ЛНР. В четверг правительство региона заявило, что здания детского сада и почты были повреждены в результате атак беспилотников ВСУ ночью в Старобельске. "Детский сад в Старобельске, поврежденный ударом вражеского беспилотника, выведен из эксплуатации. Воспитанники переведены в другие дошкольные учреждения города", - приводит правительство региона в сообщении в Telegram-канале слова министра образования и науки ЛНР Ивана Кусова. По данным Кусова, в настоящее время рассматривается план восстановления детсада. Территория дошкольного учреждения была убрана, закрывают тепловой контур здания, а все документы были сразу же вывезены, уточнил министр. Кусов добавил, что при атаках БПЛА ВСУ повреждения получила также местная гимназия: у нее выбиты окна и двери.

https://ria.ru/20250515/ataka-2017235163.html

https://ria.ru/20240819/bpl-1967106063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, старобельск, луганская народная республика, вооруженные силы украины