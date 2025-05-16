В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный беспилотником
В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный украинским БПЛА
© Фото : Правительство ЛНР/TelegramДетский сад, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника в Старобельске
Детский сад, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника в Старобельске
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Поврежденный в результате атаки украинского беспилотника детский сад в Старобельске вывели из эксплуатации, дети были переведены в другие дошкольные образования, сообщили в правительстве ЛНР.
В четверг правительство региона заявило, что здания детского сада и почты были повреждены в результате атак беспилотников ВСУ ночью в Старобельске.
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"Детский сад в Старобельске, поврежденный ударом вражеского беспилотника, выведен из эксплуатации. Воспитанники переведены в другие дошкольные учреждения города", - приводит правительство региона в сообщении в Telegram-канале слова министра образования и науки ЛНР Ивана Кусова.
По данным Кусова, в настоящее время рассматривается план восстановления детсада. Территория дошкольного учреждения была убрана, закрывают тепловой контур здания, а все документы были сразу же вывезены, уточнил министр.
Кусов добавил, что при атаках БПЛА ВСУ повреждения получила также местная гимназия: у нее выбиты окна и двери.
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