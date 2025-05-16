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В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный беспилотником - РИА Новости, 16.05.2025
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16:24 16.05.2025 (обновлено: 16:41 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/lnr-2017411717.html
В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный беспилотником
В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный беспилотником - РИА Новости, 16.05.2025
В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный беспилотником
Поврежденный в результате атаки украинского беспилотника детский сад в Старобельске вывели из эксплуатации, дети были переведены в другие дошкольные... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:24:00+03:00
2025-05-16T16:41:00+03:00
в мире
старобельск
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Поврежденный в результате атаки украинского беспилотника детский сад в Старобельске вывели из эксплуатации, дети были переведены в другие дошкольные образования, сообщили в правительстве ЛНР. В четверг правительство региона заявило, что здания детского сада и почты были повреждены в результате атак беспилотников ВСУ ночью в Старобельске. "Детский сад в Старобельске, поврежденный ударом вражеского беспилотника, выведен из эксплуатации. Воспитанники переведены в другие дошкольные учреждения города", - приводит правительство региона в сообщении в Telegram-канале слова министра образования и науки ЛНР Ивана Кусова. По данным Кусова, в настоящее время рассматривается план восстановления детсада. Территория дошкольного учреждения была убрана, закрывают тепловой контур здания, а все документы были сразу же вывезены, уточнил министр. Кусов добавил, что при атаках БПЛА ВСУ повреждения получила также местная гимназия: у нее выбиты окна и двери.
https://ria.ru/20250515/ataka-2017235163.html
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в мире, старобельск, луганская народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Старобельск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины
В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный беспилотником

В Старобельске вывели из эксплуатации детсад, поврежденный украинским БПЛА

© Фото : Правительство ЛНР/TelegramДетский сад, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника в Старобельске
Детский сад, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника в Старобельске - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : Правительство ЛНР/Telegram
Детский сад, поврежденный в результате атаки украинского беспилотника в Старобельске
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Поврежденный в результате атаки украинского беспилотника детский сад в Старобельске вывели из эксплуатации, дети были переведены в другие дошкольные образования, сообщили в правительстве ЛНР.
В четверг правительство региона заявило, что здания детского сада и почты были повреждены в результате атак беспилотников ВСУ ночью в Старобельске.
Зенитная ракетная система ПВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ВСУ атаковали Донецк ударными беспилотниками
15 мая, 23:08
"Детский сад в Старобельске, поврежденный ударом вражеского беспилотника, выведен из эксплуатации. Воспитанники переведены в другие дошкольные учреждения города", - приводит правительство региона в сообщении в Telegram-канале слова министра образования и науки ЛНР Ивана Кусова.
По данным Кусова, в настоящее время рассматривается план восстановления детсада. Территория дошкольного учреждения была убрана, закрывают тепловой контур здания, а все документы были сразу же вывезены, уточнил министр.
Кусов добавил, что при атаках БПЛА ВСУ повреждения получила также местная гимназия: у нее выбиты окна и двери.
Ударный беспилотный летательный аппарат украинских войск влетел в окно детского сада в Кременной в ЛНР. 19 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Украинский беспилотник влетел в окно детского сада в Кременной
19 августа 2024, 15:48
 
В миреСтаробельскЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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