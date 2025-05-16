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В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем - РИА Новости, 16.05.2025
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08:05 16.05.2025 (обновлено: 08:53 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/lnr-2017260236.html
В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем
В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем - РИА Новости, 16.05.2025
В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем
Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины за передачу киевским спецслужбам сведений о расположении российских военных,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:05:00+03:00
2025-05-16T08:53:00+03:00
луганская народная республика
украина
фсб
происшествия
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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины за передачу киевским спецслужбам сведений о расположении российских военных, сообщили РИА Новости в ведомстве."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель города Рубежное в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ЛНР", — рассказали в УФСБ.Злоумышленника задержали.При этом сам задержанный заявил, что передавал сведения по просьбе жены, которая выехала на территорию подконтрольную ВСУ и стала шантажировать его возможностью лишения общения с детьми.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж".
https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html
https://ria.ru/20250516/plennyy-2017256521.html
луганская народная республика
украина
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Допрос гражданина Украины, задержанного за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении российских военных
Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали гражданина Украины за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении российских военных. Сам задержанный рассказал, что передавал сведения по просьбе жены, которая выехала на подконтрольную ВСУ территорию и стала шантажировать его, угрожая лишить общения с детьми.
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луганская народная республика, украина, фсб, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, ФСБ, Происшествия
В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем

В ЛНР задержали украинца, шпионившего за российскими военными

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины за передачу киевским спецслужбам сведений о расположении российских военных, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель города Рубежное в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ЛНР", — рассказали в УФСБ.
Суд - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Злоумышленника задержали.
При этом сам задержанный заявил, что передавал сведения по просьбе жены, которая выехала на территорию подконтрольную ВСУ и стала шантажировать его возможностью лишения общения с детьми.
Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж".
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Луганская Народная РеспубликаУкраинаФСБПроисшествия
 
 
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