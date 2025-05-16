https://ria.ru/20250516/lnr-2017260236.html
В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем
В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем - РИА Новости, 16.05.2025
В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем
Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины за передачу киевским спецслужбам сведений о расположении российских военных,... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T08:05:00+03:00
2025-05-16T08:05:00+03:00
2025-05-16T08:53:00+03:00
луганская народная республика
украина
фсб
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017262861_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_926a606beab1ee1ae0d5704fd5755959.jpg
ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины за передачу киевским спецслужбам сведений о расположении российских военных, сообщили РИА Новости в ведомстве."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель города Рубежное в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ЛНР", — рассказали в УФСБ.Злоумышленника задержали.При этом сам задержанный заявил, что передавал сведения по просьбе жены, которая выехала на территорию подконтрольную ВСУ и стала шантажировать его возможностью лишения общения с детьми.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж".
https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html
https://ria.ru/20250516/plennyy-2017256521.html
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017262861_329:0:1769:1080_1920x0_80_0_0_c938d872718979e5b79782629e93bba1.jpg
Допрос гражданина Украины, задержанного за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении российских военных
Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали гражданина Украины за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении российских военных.
Сам задержанный рассказал, что передавал сведения по просьбе жены, которая выехала на подконтрольную ВСУ территорию и стала шантажировать его, угрожая лишить общения с детьми.
2025-05-16T08:05
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, украина, фсб, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, ФСБ, Происшествия
В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем
В ЛНР задержали украинца, шпионившего за российскими военными