https://ria.ru/20250516/lnr-2017260236.html

В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем

В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем - РИА Новости, 16.05.2025

В ЛНР задержали украинца, занимавшегося шпионажем

Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины за передачу киевским спецслужбам сведений о расположении российских военных,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T08:05:00+03:00

2025-05-16T08:05:00+03:00

2025-05-16T08:53:00+03:00

луганская народная республика

украина

фсб

происшествия

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ЛУГАНСК, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники УФСБ по Луганской Народной Республике задержали гражданина Украины за передачу киевским спецслужбам сведений о расположении российских военных, сообщили РИА Новости в ведомстве."УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранного государства. Установлено, что житель города Рубежное в целях оказания содействия украинским спецслужбам собирал и передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации на территории ЛНР", — рассказали в УФСБ.Злоумышленника задержали.При этом сам задержанный заявил, что передавал сведения по просьбе жены, которая выехала на территорию подконтрольную ВСУ и стала шантажировать его возможностью лишения общения с детьми.Против мужчины возбудили уголовное дело по статье "Шпионаж".

https://ria.ru/20250408/shpion-2010049707.html

https://ria.ru/20250516/plennyy-2017256521.html

луганская народная республика

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос гражданина Украины, задержанного за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении российских военных Сотрудники УФСБ по ЛНР задержали гражданина Украины за передачу украинским спецслужбам сведений о расположении российских военных. Сам задержанный рассказал, что передавал сведения по просьбе жены, которая выехала на подконтрольную ВСУ территорию и стала шантажировать его, угрожая лишить общения с детьми. 2025-05-16T08:05 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, украина, фсб, происшествия