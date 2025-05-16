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В Курганской области арестовали семь человек по делу о мошенничестве
В Курганской области арестовали семь человек по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.05.2025
В Курганской области арестовали семь человек по делу о мошенничестве
Суд избрал меру пресечения в виде ареста семерым фигурантам уголовных дел о мошенничестве при поставках сельхозтехники и животных в Курганской области, еще... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:01:00+03:00
2025-05-16T18:01:00+03:00
2025-05-16T18:01:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде ареста семерым фигурантам уголовных дел о мошенничестве при поставках сельхозтехники и животных в Курганской области, еще двоим избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы, сообщило региональное УФСБ России. Как сообщал СК РФ, участники преступной группы предоставляли в департамент агропромышленного комплекса Курганской области ложные сведения о приобретении сельскохозяйственного оборудования, техники, животных и получали субсидии в качестве мер господдержки. Общая сумма ущерба составила не менее 32 миллионов рублей. УФСБ задержало девятерых подозреваемых – жителей Курганской, Тюменской областей и ХМАО. "По решению суда семь фигурантов уголовных дел помещены в СИЗО, в отношении остальных избрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы", - говорится в сообщении. В зависимости от участия и роли каждого девять человек подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных статьей 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе (преступной организации) в целях совершения нескольких тяжких преступлений), частью 4 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), уточняло СУСК.
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происшествия, россия, курганская область, тюменская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Курганская область, Тюменская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курганской области арестовали семь человек по делу о мошенничестве
В Курганской области арестовали семь фигурантов по делу о хищении сельхозтехники