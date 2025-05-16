https://ria.ru/20250516/latviya-2017371159.html
Латвия увеличит военные расходы до пяти процентов ВВП с 2026 года
Латвия увеличит военные расходы до пяти процентов ВВП с 2026 года - РИА Новости, 16.05.2025
Латвия увеличит военные расходы до пяти процентов ВВП с 2026 года
Правительство Латвии приняло решение увеличить военные расходы до 5% ВВП с 2026 года. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:19:00+03:00
2025-05-16T14:19:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение увеличить военные расходы до 5% ВВП с 2026 года. "Для нужд обороны и безопасности государства, для достижения целей по укреплению потенциала НАТО, а также для военной поддержки Украины кабинет министров планирует перейти к расходам в размере 5% ВВП, начиная с 2026 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства прибалтийской республики. Отмечается, что при этом размер государственного долга Латвии не должен превысить 55% ВВП. Два дня назад министр обороны соседней Литвы Довиле Шакалене заявила, что власти страны планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы, как советовал президент США Дональд Трамп.
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в мире, латвия, украина, литва, дональд трамп, нато
В мире, Латвия, Украина, Литва, Дональд Трамп, НАТО
Латвия увеличит военные расходы до пяти процентов ВВП с 2026 года
Правительство Латвии решило увеличить военные расходы до 5% ВВП с 2026 года
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство Латвии приняло решение увеличить военные расходы до 5% ВВП с 2026 года.
"Для нужд обороны и безопасности государства, для достижения целей по укреплению потенциала НАТО, а также для военной поддержки Украины кабинет министров планирует перейти к расходам в размере 5% ВВП, начиная с 2026 года", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства прибалтийской республики.
Отмечается, что при этом размер государственного долга Латвии не должен превысить 55% ВВП.
Два дня назад министр обороны соседней Литвы Довиле Шакалене заявила, что власти страны планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы, как советовал президент США Дональд Трамп.