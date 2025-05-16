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В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса восстанавливают электроснабжение
В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 16.05.2025
В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса восстанавливают электроснабжение
Энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса по резервной схеме, сообщает пресс-служба "Россети... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T11:30:00+03:00
2025-05-16T11:30:00+03:00
2025-05-16T11:30:00+03:00
происшествия
ленинск-кузнецкий район
кемеровская область
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса по резервной схеме, сообщает пресс-служба "Россети Сибирь". По данным энергетиков, ранее произошло защитное отключение линии электропередачи напряжением 110 киловольт. Причины технологического нарушения уточняются. "В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей по резервной схеме. В мероприятиях задействовано 6 бригад специалистов и 7 единиц техники", - говорится в сообщении
https://ria.ru/20250516/shakhty-2017302133.html
ленинск-кузнецкий район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинск-кузнецкий район, кемеровская область
Происшествия, Ленинск-Кузнецкий район, Кемеровская область
В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса восстанавливают электроснабжение
В Ленинск-Кузнецком районе восстанавливают электроснабжение по резервной схеме