https://ria.ru/20250516/kuzbass-2017304275.html

В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса восстанавливают электроснабжение

В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 16.05.2025

В Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса восстанавливают электроснабжение

Энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса по резервной схеме, сообщает пресс-служба "Россети... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T11:30:00+03:00

2025-05-16T11:30:00+03:00

2025-05-16T11:30:00+03:00

происшествия

ленинск-кузнецкий район

кемеровская область

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса по резервной схеме, сообщает пресс-служба "Россети Сибирь". По данным энергетиков, ранее произошло защитное отключение линии электропередачи напряжением 110 киловольт. Причины технологического нарушения уточняются. "В Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области энергетики восстанавливают электроснабжение отключенных потребителей по резервной схеме. В мероприятиях задействовано 6 бригад специалистов и 7 единиц техники", - говорится в сообщении

https://ria.ru/20250516/shakhty-2017302133.html

ленинск-кузнецкий район

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинск-кузнецкий район, кемеровская область