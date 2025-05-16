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Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю
Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю - РИА Новости, 16.05.2025
Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю
Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,18 рубля, следует из данных Московской... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:08:00+03:00
2025-05-16T19:08:00+03:00
2025-05-16T19:08:00+03:00
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 6 копеек, до 11,18 рубля. За неделю юань снизился на 6 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,06-11,24 рубля.
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экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю
Курс юаня по итогам торгов в пятницу составил 11,18 рубля