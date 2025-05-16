https://ria.ru/20250516/kurs-2017479212.html

Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю

Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю - РИА Новости, 16.05.2025

Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю

Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,18 рубля, следует из данных Московской... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T19:08:00+03:00

2025-05-16T19:08:00+03:00

2025-05-16T19:08:00+03:00

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Курс рубля по итогам торгов пятницы снизился к юаню, но вырос за неделю: китайская валюта закрыла торги на отметке 11,18 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 6 копеек, до 11,18 рубля. За неделю юань снизился на 6 копеек. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,06-11,24 рубля.

https://ria.ru/20250429/rubl-2013870462.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа, ситуация с курсами валют и ценами на нефть