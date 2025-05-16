https://ria.ru/20250516/kuban-2017471014.html
На Кубани объявили штормовое предупреждение
На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 16.05.2025
На Кубани объявили штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае на 18 мая, возможен подъем уровня воды в реках, сообщили в краевом управлении МЧС России. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:46:00+03:00
2025-05-16T18:46:00+03:00
2025-05-16T18:53:00+03:00
краснодарский край
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 16 мая - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае на 18 мая, возможен подъем уровня воды в реках, сообщили в краевом управлении МЧС России. "В течение суток 18 мая, местами в Краснодарском крае, исключая Сочи, ожидается комплекс метеорологических явлений в виде ливня, сильного дождя в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели предупредили о возможных подъемах воды в реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории региона в Лабинском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах до неблагоприятных отметок 18 мая. Ведомство также сообщило о возможном повышении уровня воды реки Лаба с 16 мая и до конца суток 18 мая. Дежурные службы следят за паводковой обстановкой на Кубани круглосуточно, следует из информации в Telegram-канале краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС.
https://ria.ru/20250414/anapa-2011236540.html
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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Краснодарский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Кубани объявили штормовое предупреждение
В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 18 мая