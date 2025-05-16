https://ria.ru/20250516/kuban-2017471014.html

На Кубани объявили штормовое предупреждение

На Кубани объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 16.05.2025

На Кубани объявили штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае на 18 мая, возможен подъем уровня воды в реках, сообщили в краевом управлении МЧС России. РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T18:46:00+03:00

2025-05-16T18:46:00+03:00

2025-05-16T18:53:00+03:00

краснодарский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 16 мая - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявили в Краснодарском крае на 18 мая, возможен подъем уровня воды в реках, сообщили в краевом управлении МЧС России. "В течение суток 18 мая, местами в Краснодарском крае, исключая Сочи, ожидается комплекс метеорологических явлений в виде ливня, сильного дождя в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 22 метров в секунду", - говорится в сообщении. Спасатели предупредили о возможных подъемах воды в реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории региона в Лабинском, Мостовском, Курганинском и Отрадненском районах до неблагоприятных отметок 18 мая. Ведомство также сообщило о возможном повышении уровня воды реки Лаба с 16 мая и до конца суток 18 мая. Дежурные службы следят за паводковой обстановкой на Кубани круглосуточно, следует из информации в Telegram-канале краевого центра мониторинга и прогнозирования ЧС.

https://ria.ru/20250414/anapa-2011236540.html

https://ria.ru/20250502/kuban-2014710413.html

краснодарский край

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краснодарский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)