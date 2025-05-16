https://ria.ru/20250516/kuban-2017429889.html
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома - РИА Новости, 16.05.2025
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома для сокрытия следов преступления в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:49:00+03:00
2025-05-16T16:49:00+03:00
2025-05-16T16:49:00+03:00
происшествия
усть-лабинск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома для сокрытия следов преступления в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. "(Подозреваемый - ред.) пытался скрыть следы убийства в пожаре. Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции по подозрению в убийстве задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего приезжего из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что полицейские Усть-Лабинска после ликвидации пожара в доме обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи краевого СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), уточнили в краевом ГУМВД.
https://ria.ru/20250516/zhitel-2017326649.html
усть-лабинск
россия
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, усть-лабинск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Лабинск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома
В Усть-Лабинске задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома