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На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома - РИА Новости, 16.05.2025
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16:49 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/kuban-2017429889.html
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома - РИА Новости, 16.05.2025
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома для сокрытия следов преступления в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:49:00+03:00
2025-05-16T16:49:00+03:00
происшествия
усть-лабинск
россия
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома для сокрытия следов преступления в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. "(Подозреваемый - ред.) пытался скрыть следы убийства в пожаре. Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции по подозрению в убийстве задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего приезжего из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что полицейские Усть-Лабинска после ликвидации пожара в доме обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи краевого СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), уточнили в краевом ГУМВД.
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усть-лабинск
россия
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происшествия, усть-лабинск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Усть-Лабинск, Россия, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ)
На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома

В Усть-Лабинске задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома для сокрытия следов преступления в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.
"(Подозреваемый - ред.) пытался скрыть следы убийства в пожаре. Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции по подозрению в убийстве задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего приезжего из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что полицейские Усть-Лабинска после ликвидации пожара в доме обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи краевого СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), уточнили в краевом ГУМВД.
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ПроисшествияУсть-ЛабинскРоссияКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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