https://ria.ru/20250516/kuban-2017429889.html

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома - РИА Новости, 16.05.2025

На Кубани задержали подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома для сокрытия следов преступления в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:49:00+03:00

2025-05-16T16:49:00+03:00

2025-05-16T16:49:00+03:00

происшествия

усть-лабинск

россия

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

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СОЧИ, 16 мая – РИА Новости. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины и поджоге дома для сокрытия следов преступления в Усть-Лабинске, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю. "(Подозреваемый - ред.) пытался скрыть следы убийства в пожаре. Сотрудники уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции по подозрению в убийстве задержали ранее неоднократно судимого 36-летнего приезжего из Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что полицейские Усть-Лабинска после ликвидации пожара в доме обнаружили тело 41-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователи краевого СК возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), уточнили в краевом ГУМВД.

https://ria.ru/20250516/zhitel-2017326649.html

усть-лабинск

россия

краснодарский край

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происшествия, усть-лабинск, россия, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф)